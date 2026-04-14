Neues Poster zu Spider-Man 4 begeistert Fans und vervollständigt eine heimliche Trilogie: "Die Dreifaltigkeit ist jetzt komplett"

Auf der CinemaCon wurden zwei neue Poster zu Spider-Man: Brand New Day enthüllt. Fans der Marvel-Reihe gefällt vor allem ein Close-up, das Peter Parker und MJ vereint.

Aktuell findet in Las Vegas die CinemaCon statt. Hier stellen Studios ihre größten Filme des Jahres vor und kommen mit Kinobetreiber:innen ins Gespräch. Sony hat den Anfang gemacht und natürlich auch eines seiner wichtigsten Franchises mitgebracht: Spider-Man. Neben neuen Infos zur zweiten Spider-Verse-Fortsetzung hat es einen neuen Einblick in den heiß erwarteten Spider-Man: Brand New Day gegeben.

Große Marvel-Fortsetzung: Neue Poster zu Spider-Man: Brand New Day mit Tom Holland

Im Sommer startet der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle im Kino. Nachdem im März der erste Trailer zur Superheldenfortsetzung veröffentlicht wurde, gibt es jetzt zwei neue Poster, die mit Hochglanzoptik einen epischen Blockbuster versprechen – und an die früheren Marvel-Geschichten erinnern.

Hier könnt ihr euch Poster Nr. 1 anschauen:

Und hier findet ihr Poster Nr. 2:

Auf dem ersten Poster stürzt sich Spidey in den Kampf mit Ninjas der zwielichtigen Organisation The Hand, die wir bereits aus der Daredevil-Serie kennen. Noch mehr verzückt Fans allerdings das zweite Poster, auf dem sich Zendayas MJ in Spideys Auge spiegelt – ein absolut ikonisches Motiv des Franchise.

Sowohl Tobey Maguire als auch Andrew Garfield hatten vergleichbare Teaser-Poster für ihre Spider-Man-Filme. Viele Fans feiern die Parallele. Auf Twitter erklärt jemand sogar: "Die Dreifaltigkeit der Spider-Man-Linsen-Poster ist jetzt komplett." Nachfolgend haben wir euch die Spider-Man-Poster zum direkten Vergleich nebeneinandergestellt:



Ein interessanter Unterschied: Während wir bei Maguire und Garfield die Böswichte in der Reflexion sehen, ist es bei Holland Peter Parkers große Liebe, die in der verspiegelten Oberfläche versinkt. Die Beziehung der beiden wird im neuen Film eine besondere Rolle spielen, denn genau genommen kann sich MJ nicht an Peter erinnern.

Ausschlaggebend dafür ist der Zauber, den Dr. Strange am Ende von Spider-Man: No Way Home wirkte: Die Welt hat Peter Parker vergessen. Fortan ist er ein Fremder in seinem eigenen Leben. Das verspricht eine herzzerreißende, melodramatische Spidey-Geschichte, wie wir sie aus den Filmen mit Maguire und Garfield kennen.

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Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Ob Peter und MJ wieder zusammenkommen werden, erfahren wir ab dem 30. Juli 2026. Dann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino. Inszeniert wurde der Film übrigens nicht mehr von Jon Watts, der die vorherigen Holland-Filme auf die große Leinwand gebracht hat. Stattdessen übernahm Daniel Destin Cretton, der kreative Kopf hinter Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Wonder Man bei Disney+.