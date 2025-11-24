Neues Projekt des Adolescence-Machers erobert Netflix-Charts – es geht nur eine Stunde und hat keinen Schnitt

Bei Netflix erobert aktuell ein ganz besonderes Special die Streaming-Charts. Wir verraten euch, was es mit dem neuen Projekt des Adolescence-Machers auf sich hat.

Anfang des Jahres feierte Philip Barantini mit der Netflix-Serie Adolescence einen riesigen Erfolg. Die vierteilige Miniserie schockierte mit der Geschichte über einen 13-jährigen Jungen, der angeblich einen Mord begangen hat – und beeindruckte mit ihrer Inszenierung. Denn jede Episode wurde in einer langen Einstellung gedreht.

Mit dieser Form hat Barantini in der Vergangenheit bereits des Öfteren experimentiert. Nun stellt der britische Regisseur sein nächstes Projekt bei Netflix vor, das ebenfalls komplett ohne Schnitt auskommt: One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience. Kaum ging das einstündige Special bei Netflix an den Start, eroberte es die Charts.

Adolescence-Macher mit Ed Sheeran-Special in Netflix-Charts

Aktuell steht One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience auf Platz 5 in der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix. Am Wochenende konnte es zeitweise sogar Platz 3 (Samstag) und Platz 4 (Sonntag) belegen. Warum das Special ausgerechnet bei den Serien und nicht bei den Filmen eingeordnet ist, verrät der Streamer nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu One Shot with Ed Sheeran schauen:

One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience - Trailer (English) HD

Das Konzept von One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience ist denkbar einfach: Wir begleiteten den weltberühmten Singer-Songwriter, wie er vor einem Konzert mit seiner Gitarre durch die Straßen von New York schlendert, ein paar seiner Songs spielt und sich auf mal mehr, mal weniger geplante Begegnungen einlässt.

Manche dieser Situationen ergeben sich tatsächlich spontan, bei anderen wird sehr schnell deutlich, dass hinter der Produktion ein großer Planungsaufwand steht. Nicht zuletzt muss Sheeran am Ende wieder pünktlich auf der Bühne stehen – und das ist beim New Yorker Straßenverkehr gar nicht so einfach, wie der Künstler feststellt.

Ed Sheerans musikalische New York-Odyssee ohne Schnitt

Am Anfang funktioniert das Timing noch prächtig. Später steckt Sheeran auf dem Oberdeck eines Touri-Bus fest und sieht sich (in der Nachbearbeitung) sogar gezwungen, die Vorspultaste zu drücken. Gecheatet ist das nicht, wie er betont, denn selbst, wenn wir die Ereignisse im Zeitraffer sehen, gehören sie immer noch zur selben Einstellung.

Ed Sheeran bei einem Heiratsantrag, Ed Sheeran in einem Pub, Ed Sheeran in der U-Bahn: Dieses Experiment pendelt zwischen gemütlichem Musikfilm und sommerlicher New York-Odyssee. Sogar einen Cameo gibt es: Sängerin Camila Cabello, die mit Sheeran den Song Bam Bam geschrieben hat, schaut kurz vorbei.

Seit dem 21. November 2025 könnt ihr das Musik-Special bei Netflix streamen.