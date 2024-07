Neues Promi-Quiz: Dieser kontroverse TV-Star sichert sich den Moderations-Job

Riesige Bälle und feuchtfröhliche Challenges: In dieser neuen Quizshow droht Promis der Sturz ins kühle Nass. Die Moderatorin sorgt bereits vor TV-Start für Gesprächsstoff.

Im Juli ist es so weit: RTL schickt eine neue Quiz-Show ins Rennen. 40 Promis treten in 8 Teams gegeneinander an und müssen beweisen, wie viel Grips in ihnen steckt. Es gibt allerdings einen Haken: Wer falsch antwortet, wird in einem riesigen Ball ins Wasser geschleudert. Jetzt hat RTL die Moderatorin der Show bekannt gegeben. Das altbekannte Gesicht hat schon für so manche Negativ-Schlagzeile gesorgt.

Sophia Thomalla moderiert Promi-Pool-Quiz: Das müsst ihr über sie wissen

RTL hat die Katze aus dem Sack gelassen: Die Moderatorin des neuen Formats Splash! – Das Promi-Pool-Quiz ist niemand geringeres als Sophia Thomalla.

Die 34-Jährige ist dick im Geschäft. Seit 2021 moderiert sie das Datingformat Are You The One?, zuvor wirkte sie als Darstellerin in TV-Projekten wie Der Bergdoktor mit. Die Tochter der Tatort-Darstellerin Simone Thomalla (59) ist ein absolutes Allround-Talent. Auf Instagram präsentiert sie sich ihren 1,4 Millionen Fans als "Moderatorin, Schauspielerin, Werbegesicht" und "Berliner Investorin".

RTL Sophia Thomalla moderiert auch das beliebte Datingformat Are You the One?.

Dass RTL weiterhin mit der blonden Beauty zusammenarbeitet, dürfte manche Kritiker:innen überraschen. Thomalla ist für ihre scharfe Zunge bekannt und eckt auf Social Media mit polarisierenden Aussagen an. Zuletzt stand sie in der Kritik, als sie sich öffentlich zu ihrem Ex-Partner, dem Rammstein-Sänger Till Lindemann (61), bekannte.

Die Vorwürfe gegen den Skandal-Rocker hatten es in sich: Mehrere weibliche Fans berichteten davon, dass sie bei After-Show-Partys mutmaßlich unter Drogen gesetzt und zu sexuellen Handlungen gedrängt worden sein. Thomalla schoss auf Social Media gegen eine dieser Frauen und verteidigte ihren Ex gegenüber Bild als "Mann, der Frauen beschützt."

Fans scheinen von der ungefilterten Art der Moderatorin dennoch begeistert. Allen Kontroversen zum Trotz ist die Blondine bei den Zusehenden gefragt und kann sich nun auf ihren neuen Job bei Splash! freuen.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du Splash! – Das Promi-Pool-Quiz ansehen

Bisher sind zwei Folgen geplant. Die erste Folge Splash! läuft am Mittwoch, den 24. Juli, die zweite Folge am 31. Juli, um 20:15 bei RTL.