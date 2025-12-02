Neues Sci-Fi-Epos über Weltraumsoldaten kommt – die Vorlage wurde über 23 Millionen Mal verkauft

Ein Sci-Fi-Videospiel mit Starship Troopers-Einflüssen soll verfilmt werde. Als Regisseur wurde jetzt ein waschechter Action-Spezialist engagiert, der Weltraumsoldaten und -monster inszenieren soll.

Sony Pictures und PlayStation Productions taten sich bereits für Videospielverfilmungen wie Uncharted zusammen. Jetzt soll es mit dem Sci-Fi-Game Helldivers im Kino weitergehen. Teil 1 und 2 wurden insgesamt über 23 Millionen Mal verkauft und dürften Filmfans vor allem an Starship Troopers erinnern. Logisch, dass man für die Regie einen absoluten Action-Spezialisten benötigt. Der macht sich bereits bereit, auf Play zu drücken.

Action-Regisseur Justin Lin verfilmt Sci-Fi-Game Helldivers

Er drehte sechs Fast and Furious-Filme, steuerte mit Star Trek Beyond einen actiongeladenen Titel des Sci-Fi-Franchise bei und arbeitete darüber hinaus an Serien wie True Detective und Magnum. Jetzt soll Justin Lin den Helldivers-Film drehen – und das, obwohl er selbst gar kein Gamer ist. Laut Hollywood Reporter soll ihm das beim Pitchen des Projekts jedoch eher geholfen haben. So wolle er die "Menschlichkeit in den Charakteren zeigen und zeitgerechte Themen in die Geschichte einweben".

Aber keine Sorge, vordergründlich dreht sich die satirisch aufgeladene Handlung natürlich um taffe Weltraumsoldaten, die sich mit Bugs, Cyborgs und weiteren Sci-Fi-Monstern anlegen, um die Pseudo-Demokratie des Über-Erde-Imperiums zu verteidigen. Das Drehbuch steuert Autor Gary Dauberman (Es, Annabelle) bei.

Lin lässt für Helldivers allerdings keines seiner bereits angekündigten Projekte fallen. Er ist nach wie vor in die Adaption der Manga- und Anime-Reihe One Punch Man involviert, soll mit Kanu Reeves den Comic Brzrkr zu Netflix bringen und für Amazon am Thriller Stakehorse arbeiten. Viel Urlaub sehen wir für Lin nicht in den nächsten Jahren. Vor allem, sollte Helldivers am Ende zum großen Sci-Fi-Kino-Franchise ausgeweitet werden.

Helldivers: Ballern für die Über-Erde

Das erste Helldivers-Spiel von Entwickler Arrowhead und Sony kam 2015 heraus und war noch ein Top-Down-Shooter. Vergangenes Jahr wurde dann Helldivers 2 nachgelegt, das man als kooperativen Third-Person-Shooter spielt und überwiegend positive Kritiken einfahren konnte. Einen Plan für Helldivers 3 gibt es aktuell noch nicht.