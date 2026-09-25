Das haben nur echte Trekkies mitbekommen: Das neuste Star Trek-Staffelfinale bezieht sich auf eine der besten Folgen überhaupt

Star Trek: Strange New Worlds hat seine 4. Staffel 4 mit einer Zeitreise-Episode abgeschlossen. Moviepilot erklärt euch, was das mit einem Highlight aus der Serie von Picard und Co. zu tun hat.

Nach der Staffel ist vor der Staffel. Das gilt im Fall von Star Trek: Strange New Worlds aber nur noch ein einziges Mal, denn diese Woche ging mit Staffel 4 schon das vorletzte Kapitel der gesamten Serie zu Ende. Um für ein Maximum an Kopfschmerzen zu sorgen, schloss man die Season ausgerechnet mit einer Zeitreisegeschichte um Uhura (Celia Rose Gooding) ab, die in temporale Turbulenzen gerät.

Hardcore-Trekkies werden aber allein beim Episodentitel aufgehorcht haben, denn der bezieht sich ebenso wie die Handlung auf eine der besten Folgen aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 endet mit Referenz auf 36 Jahre alte Highlight-Folge

Das Strange New Worlds-Finale heißt Die Enterprise von morgen (OT: Tomorrow's Enterprise) und beginnt mit der Erforschung eines weißen Lochs, das laut einer Theorie die andere Seite eines schwarzen Lochs sein könnte. Um es zu erforschen, fliegt die USS Enterprise näher heran, was jedoch einen ungeahnten Effekt hat. Im Verlauf der Folge tauscht Uhura die Plätze mit einer zukünftigen Version von sich selbst und landet auf der USS Enterprise, wo James T. Kirk (Paul Wesley) bereits das Kommando von Christopher Pike (Anson Mount) übernommen hat. Außerdem ist Scotty (Martin Quinn), der gerade noch in ihrer Zeit mit ihr geflirtet hat, Uhuras verstorbener Partner. Am Ende müssen mehrere Versionen von Uhura zusammenarbeiten, um das Geheimnis des weißen Lochs zu lüften und Scotty zu retten.

Das 36 Jahre alte Pendant dazu ist die Episode Die alte Enterprise (OT: Yesterday's Enterprise) aus Das nächste Jahrhundert. Die Crew von Captain Picard (Patrick Stewart) entdeckt darin eine temporale Anomalie, aus der auf einmal die Enterprise-C von Captain Garrett (Tricia O'Neil) erscheint. Das Föderationsschiff wurde vor 22 Jahren beim Verteidigen eines klingonischen Außenpostens gegen romulanische Angreifer zerstört und vorher aus seiner Zeit gerissen. Ohne dieses Eingreifen kam es allerdings nie zum Frieden zwischen der Föderation und dem klingonischen Imperium, sodass die Gegenwart sich verändert und die Enterprise-D jetzt ein Kriegsschiff ist.

Während in der Strange New Worlds-Folge Scotty in der neuen Zeitlinie tot ist, ist in der klassischen Das nächste Jahrhundert-Episode eine Person am Leben, die es eigentlich längst dahingerafft hat: Tasha Yar, gespielt von Denise Crosby, die Jahre nach ihrem unwürdigen Ausstieg für einen Gastauftritt zurückkehrte, in dem sie sich ganz bewusst für einen selbstlosen Heldentod entscheidet, indem sie zusammen mit der Enterprise-C in den entscheidenden Kampf zurückkehrt.

Im direkten Vergleich hat Yesterday's Enterprise aktuell eine sehr gute 9,2 auf IMDb , während Tomorrow's Enterprise bisher nur auf eine 7,4 kommt. Vielleicht verkleinert sich diese Diskrepanz aber noch ... mit der Zeit.

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 5 kommt nächstes Jahr auf uns zu

Nun ist neben einer 2. Staffel von Star Trek: Starfleet Academy noch die Finalstaffel von Strange New Worlds übrig, die bereits abgedreht wurde und sich in der Postproduktion befindet. Sie wird wohl 2027 bei Paramount+ online gehen und die Serie abschließen. Danach muss Star Trek sich als Franchise neu sortieren und einen Plan für die Zukunft erstellen.