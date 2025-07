Neues Video zu Wednesday Staffel 2 deutet großes Addams Family-Geheimnis an – in wenigen Tagen erfahren wir mehr

Bevor die 2. Staffel von Wednesday in wenigen Tagen bei Netflix eintrifft, dürfen sich Fans nun auf einen neuen Einblick in die kommenden Folgen freuen. Der Clip deutet ein großes Geheimnis an.

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis die 2. Staffel von Wednesday bei Netflix eintrifft und Jenna Ortegas titelgebende Heldin in ein neues morbides Abenteuer an der Nevermore Academy schickt. Während uns der erste Trailer bereits verraten hat, dass es Wednesday darin auch mit einem neuen Addams Family-Geheimnis zu tun bekommt, zeigt uns jetzt ein brandneuer Clip, dass ihre Eltern Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Gomez (Luis Guzmán) dabei eine tragende Rolle spielen. Neuer Clip zu Wednesday Staffel 2: Ein geheimes Buch sorgt für Ärger Im neuen Clip sehen wir Morticia und Gomez vor einem großen, düsteren Zelt sitzen. Gomez bittet seine Frau, Wednesday ein bestimmtes Buch auszuhändigen. Morticia entgegnet jedoch, dass dieses dazu führen könnte, Wednesday zu verlieren: "Ich kann mit giftigem Groll umgehen, aber ich kann sie nicht verlieren." So bittet sie Gomez schließlich um Stillschweigen und darum, sie zu unterstützen. Doch seht selbst: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán erklärten bereits bei der offiziellen Pressekonferenz zu Wednesday Staffel 2, dass sich Fans besonders auf eine Camping-Episode freuen dürfen, in der ein gewisses Addams Family-Zelt vorkommt. Der Clip enthüllt dieses Zelt nun bereits – zumindest von außen – und gibt uns somit schon jetzt einen Einblick in eine der vielleicht besten Episoden der Staffel. Gleichzeitig deutet der Clip ein dunkles Addams Family-Geheimnis an, das womöglich mit dem erwähnten Buch zusammenhängt. Im Trailer zu Staffel 2 haben wir bereits gesehen, dass Wednesday eine Zukunftsvision vom Tod ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) hat, für den sie verantwortlich sein soll. Morticia lässt im Trailer verlauten, dass sich die Geschichte nicht wiederholen soll – somit war sie als Jugendliche womöglich ebenfalls bei ihrem Besuch der Nevermore Academy für den Tod einer Mitschülerin verantwortlich. Womöglich stehen diese Elemente also in Zusammenhang. Aktuell beläuft sich das jedoch noch auf reine Spekulation. Ob sich die Theorie bewahrheitet, erfahren wir in wenigen Tagen bei Netflix. Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix? Die 2. Staffel von Wednesday wird in zwei Teilen bei Netflix eintreffen. Den Anfang machen die ersten vier Folgen am 6. August 2025. Die zweite Hälfte wird dann einen Monat später, am 3. September 2025 bei Netflix ins Programm einziehen. Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Welche Serien-Highlights euch im August sonst noch erwarten, hört ihr in unserem Podcast: Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co. Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.