Neueste Yellowstone-Serie Dutton Ranch bricht Streaming-Rekord: So erfolgreich ist sie im Vergleich

Der Start der jüngsten Yellowstone-Serie Dutton Ranch war mehr als erfolgreich: Beths und Rips Rückkehr bescherte dem Streaming-Dienst Paramount+ einen neuen Einschalt-Rekord.

Am 15. Mai 2026 ist Dutton Ranch bei Paramount+ gestartet und setzt dort nun wöchentlich das Leben der Yellowstone-Figuren Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) fort. Dass dies das Yellowstone-Sequel ist, auf das viele gewartet haben, schlägt sich auch in den Publikumszahlen nieder, die nun in den ersten sieben Tagen alle Vorgänger des Western-Universums überholten.

Yellowstone-Überflieger: Dutton Ranch beschert Paramount+ neuen Zuschauer-Rekord

Trotz Klapperschlangen-Plage am Set war der Umzug nach Texas von Beth und Rip mit Ziehsohn Carter (Finn Little) offenbar erfolgreich. Ihr Neuanfang, bei dem sie sich mit dem lokalen Rinder-Monopol der reichen Familie von Beulah Jackson (Annette Bening) anlegen, lockte zahlreiche Yellowstone-Fans vor die Mattscheibe. Wie unter anderem der Hollywood Reporter (nach Angaben von Paramount+) berichtet, sammelte die Premiere weltweit 12.9 Millionen Views in einer Woche.

Schaut hier den Trailer zu Dutton Ranch:

Dutton Ranch - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit diesen Zahlen hat Dutton Ranch laut Independent den bisherigen Rekordhalter MobLand überholt, der bei Paramount+ für die Premiere einer neuen Serie 8,8 Millionen Views hingelegt hatte. Allein in der allerersten Nacht schalteten 1,9 Millionen bei Folge 1 und 2,9 Millionen für die beiden ersten Episoden von Dutton Ranch ein, weitere Zuschauende folgten in den restlichen Tagen der ersten Woche. Damit könnte Dutton Ranch auch dem Paramount+-Überflieger des letzten Jahres bald den Rang ablaufen (Staffel 2 von Landman fuhr, mit dem Bonus einer schon etablierten Serie, 9,2 Millionen in 3 Tagen und 18,9 Millionen in 28 Tagen ein).

Ist Dutton Ranch der erfolgreichste Start einer Yellowstone-Serie? Nicht ganz

Auch im Vergleich mit den anderen Yellowstone-Serien schneidet Chad Feehans Dutton Ranch hervorragend ab, obwohl eine Serie des Western-Universums aktuell noch erfolgreicher ist:

Vorerst stützt sich der neue Rekord für die Einschaltzahlen noch allein auf eigene Angaben des Streamers Paramount+. Dutton Ranch hat aber gute Chancen, sich auch auf dem unabhängigen Nielsen-Index zur TV- und Streaming-Zahlenmessung zu behaupten. Schon unter den bisherigen erfolgreichsten Serienstarts der Saison stahl sich dort der Yellowstone-Ableger Marshals auf Platz 2 (nur Stranger Things war erfolgreicher).

Nachdem die 1. Staffel Marshals gerade mit Folge 13 zu Ende gegangen ist und von Dutton Ranch erst 3 der insgesamt 9 Episoden ausgestrahlt wurden, kann die neue Yellowstone-Serie an den kommenden Freitagen bei den Gesamtzahlen noch versuchen, an ihrem Sequel-Bruder vorbeizuziehen (der natürlich den unfairen Vorteil hat, im Kabel-TV bei CBS und im Stream bei Paramount zu laufen). "Wenn Beth einen Raum betritt, beherrscht sie ihn", erklärte Kelly Reilly schon im Moviepilot-Interview. Am Ende wird sich zeigen, ob die Fortsetzung von Kayce oder von Beth Dutton das Rennen für sich entscheidet.

Podcast-Check: So gut ist die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch

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Yellowstone ist zu Ende – und lebt weiter! Seit dem 15. Mai streamt die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch bei Paramount+, in der Beth und Rip in Texas ein neues Leben beginnen. Dutton-Expertin Esther Stroh hat die ersten Folgen gesehen und erklärt, warum bei der Show viel mehr Yellowstone-Feeling aufkommt als beim letzten Ableger Marshals.