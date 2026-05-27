Neueste Yellowstone-Serie Dutton Ranch bricht Streaming-Rekord: So erfolgreich ist sie im Vergleich

Am 15. Mai 2026 ist Dutton Ranch bei Paramount+ gestartet und setzt dort nun wöchentlich das Leben der Yellowstone-Figuren Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) fort. Dass dies das Yellowstone-Sequel ist, auf das viele gewartet haben, schlägt sich auch in den Publikumszahlen nieder, die nun in den ersten sieben Tagen alle Vorgänger des Western-Universums überholten.
Yellowstone-Überflieger: Dutton Ranch beschert Paramount+ neuen Zuschauer-Rekord
Trotz Klapperschlangen-Plage am Set war der Umzug nach Texas von Beth und Rip mit Ziehsohn Carter (Finn Little) offenbar erfolgreich. Ihr Neuanfang, bei dem sie sich mit dem lokalen Rinder-Monopol der reichen Familie von Beulah Jackson (Annette Bening) anlegen, lockte zahlreiche Yellowstone-Fans vor die Mattscheibe. Wie unter anderem der Hollywood Reporter (nach Angaben von Paramount+) berichtet, sammelte die Premiere weltweit 12.9 Millionen Views in einer Woche.
Schaut hier den Trailer zu Dutton Ranch:
Mit diesen Zahlen hat Dutton Ranch laut Independent den bisherigen Rekordhalter MobLand überholt, der bei Paramount+ für die Premiere einer neuen Serie 8,8 Millionen Views hingelegt hatte. Allein in der allerersten Nacht schalteten 1,9 Millionen bei Folge 1 und 2,9 Millionen für die beiden ersten Episoden von Dutton Ranch ein, weitere Zuschauende folgten in den restlichen Tagen der ersten Woche. Damit könnte Dutton Ranch auch dem Paramount+-Überflieger des letzten Jahres bald den Rang ablaufen (Staffel 2 von Landman fuhr, mit dem Bonus einer schon etablierten Serie, 9,2 Millionen in 3 Tagen und 18,9 Millionen in 28 Tagen ein).
Ist Dutton Ranch der erfolgreichste Start einer Yellowstone-Serie? Nicht ganz
Auch im Vergleich mit den anderen Yellowstone-Serien schneidet Chad Feehans Dutton Ranch hervorragend ab, obwohl eine Serie des Western-Universums aktuell noch erfolgreicher ist:
- Die Mutterserie Yellowstone ging 2018 noch als unbekannter Underdog mit 2,8 Millionen Views an den Start, bevor sie sich zum weltweiten Hit steigerte.
- Das Prequel 1883 punktete schon mit 4,9 Millionen Aufrufen.
- Der Nachfolger 1923 lockte zur Premiere 7,4 Millionen vor den Fernseher.
- Das erste Sequel Marshals: A Yellowstone Story debütierte dieses Jahr mit einem Rekord von 9,5 Millionen am ersten Tag beim produzierenden Sender CBS und Paramount zusammen sowie 20 Millionen Views nach einer Woche (laut THR ).
- Zählt man Dutton Ranch zum Serienkosmos von Taylor Sheridan (der hier nur noch als ausführender Produzent an Bord ist), legte die Serie sogar einen besseren Start als The Madison hin, die dieses Jahr mit 8 Millionen Aufrufen in 10 Tagen den Rekord als bester Taylor Sheridan-Start bei Paramount+ eingefahren hatte.
Vorerst stützt sich der neue Rekord für die Einschaltzahlen noch allein auf eigene Angaben des Streamers Paramount+. Dutton Ranch hat aber gute Chancen, sich auch auf dem unabhängigen Nielsen-Index zur TV- und Streaming-Zahlenmessung zu behaupten. Schon unter den bisherigen erfolgreichsten Serienstarts der Saison stahl sich dort der Yellowstone-Ableger Marshals auf Platz 2 (nur Stranger Things war erfolgreicher).
Nachdem die 1. Staffel Marshals gerade mit Folge 13 zu Ende gegangen ist und von Dutton Ranch erst 3 der insgesamt 9 Episoden ausgestrahlt wurden, kann die neue Yellowstone-Serie an den kommenden Freitagen bei den Gesamtzahlen noch versuchen, an ihrem Sequel-Bruder vorbeizuziehen (der natürlich den unfairen Vorteil hat, im Kabel-TV bei CBS und im Stream bei Paramount zu laufen). "Wenn Beth einen Raum betritt, beherrscht sie ihn", erklärte Kelly Reilly schon im Moviepilot-Interview. Am Ende wird sich zeigen, ob die Fortsetzung von Kayce oder von Beth Dutton das Rennen für sich entscheidet.
Podcast-Check: So gut ist die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch
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Yellowstone ist zu Ende – und lebt weiter! Seit dem 15. Mai streamt die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch bei Paramount+, in der Beth und Rip in Texas ein neues Leben beginnen. Dutton-Expertin Esther Stroh hat die ersten Folgen gesehen und erklärt, warum bei der Show viel mehr Yellowstone-Feeling aufkommt als beim letzten Ableger Marshals.