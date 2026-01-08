Neustart einer der besten Sci-Fi-Reihen erobert Netflix-Charts – sieben Filme sind bisher erschienen

Über zehn Jahre ist es her, dass eine wegweisende Sci-Fi-Reihe zu neuem Leben erweckt wurde. Bei Netflix boxt sich nun der erste Teil dieser Wiederbelebung in die Streaming-Charts.

An der Dokumentation Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story kommt aktuell niemand vorbei. Danach erweist sich das Feld der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix jedoch als äußerst diverse Mischung an älteren Lizenztiteln, die sich um die verbleibenden neun Plätze in der Top 10 streiten, darunter: Jurassic World.

2015 startete das Soft-Reboot der Dinosaga im Kino und legte den Grundstein für eine neue Trilogie, die sich anfangs auf völlig neue Figuren fokussierte, ehe später auch Legacy-Charaktere in die Handlung integriert wurden. Der erste Teil steht jedoch ganz im Zeichen von Bryce Dallas Howard und Chris Pratt.

Jurassic World bei Netflix: Sci-Fi-Wiederbelebung in den Film-Charts des Streaming-Diensts

Bryce Dallas Howard schlüpft in die Rolle von Claire Dearing, ihres Zeichens Leiterin des neuen Jurassic Parks, der nun Jurassic World heißt und tatsächlich eröffnet wurde. Unzählige Menschen strömen auf die Isla Nublar um die geklonten Dinosaurier zu bestaunen. Es dauert jedoch nicht lange, bis auch hier das Chaos ausbricht.

An diesem Punkt kommt der von Chris Pratt verkörperte Owen Grady ins Spiel. Der Ex-Soldat und Wildhüter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Raptoren zu trainieren. Er verfügt über wertvolles Wissen, wenn es darum geht, die entfesselten Urzeitmonster wieder einzufangen – nicht zuletzt hat er eines von ihnen auf seiner Seite: Blue.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (stand 8. Januar 2025)

Seit Jurassic World sind drei weitere Filme der extrem erfolgreichen Sci-Fi-Reihe erschienen

Jurassic World war an den Kinokassen ein riesiger Erfolg, der über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen konnte und zwei direkte Fortsetzungen nach sich zog: Jurassic World: Das gefallene Königreich und Jurassic World: Ein neues Zeitalter konnten ebenfalls die Milliarden-Marke passieren und festigten den Blockbuster-Status der Reihe.

Letztes Jahr ist zudem ein weiteres Soft-Reboot im Kino gestartet. In Jurassic World: Die Wiedergeburt begibt sich Scarlett Johansson in den Dinopark. Mit den drei Teilen der Originaltrilogie von Steven Spielberg und Joe Johnston existieren damit bisher sieben Jurassic-Film, ganz zu schweigen von diversen Spin-off-Serien.

Bei Netflix könnt ihr aktuell die ersten sechs Filme im Abo streamen. Ihr könnt am Wochenende also direkt einen großen Jurassic-Marathon einlegen.