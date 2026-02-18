Neustart einer der größten Horror-Reihen stürmt sofort die Netflix-Charts: Der Slasher bringt 2 Kultstars zurück

Neben Scream ist eine der kultigsten Horror-Reihen aus den 90ern letztes Jahr mit einem Reboot zurückgekehrt. Der Slasher streamt jetzt bei Netflix und hat schon die Charts erobert.

Mit Scream – Schrei! hat Drehbuchautor Kevin Williamson einen der cleversten Slasher der Filmgeschichte geschrieben. Mit großer Meta-Ironie wurde das jahrelang totgelaufene Subgenre auf die Spitze getrieben, während der Film von Regisseur Wes Craven eine neue Welle an ähnlichem Teenie-Horror losgetreten hat.

Der bekannteste Vertreter unter den Scream-Trittbrettfahrern stammt von Williamson selbst und erschien 1997: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Aus der anschließend entstandenen Reihe ist 2025 ein Reboot erschienen, das seit kurzem auch bei Netflix streamt. In den Charts steht der Neustart mit zwei Stars des Originals jetzt auf Platz 2.

Horror-Rückkehr stürmt Netflix-Charts: Darum geht es im Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Reboot

Im neuen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast verschulden fünf Freunde abermals den Tod eines Fußgängers, um ein Jahr später für ihr Verbrechen bezahlen zu müssen. Einer nach dem anderen werden sie von dem maskierten Killer im Fischer-Outfit gestalkt und ermordet. Helfen können ihnen vielleicht nur die einzigen Überlebenden des damaligen Southport-Massakers: Julie James (Jennifer Love Hewitt) und Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.).

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zur Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast-Neuauflage schauen:

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit einem überschaubaren Budget von 18 Millionen Dollar konnte der Slasher-Neustart von Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) weltweit über 65 Millionen Dollar einspielen und wurde somit ein finanzieller Erfolg.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 18. Februar 2026):

Auch interessant: Platz 1 bei Netflix ist ein überragender Thriller mit extrem beliebtem Star

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.