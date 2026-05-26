Next-Level-Action: Erlebe James Bonds MI6-Anfänge in 007 First Light in bester Grafik [Anzeige]

Der wohl berühmteste Agent der Welt ist noch vor dem nächsten Kinofilm in einem neuen Abenteuer zurück. Erlebt James Bond jetzt im filmreifen Videospiel 007 First Light mit der NVIDIA GeForce RTX 50-Serie.

Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie James Bond eigentlich zu dem Spion geworden ist, für den ihn die Welt heute kennt, seid ihr bei 007 First Light genau richtig. Das neue Videospiel erzählt die frühen Jahre des Agenten während seiner Ausbildung beim MI6, für die der britische Held einst die Lizenz zum Töten erhielt.

Das seit dem 27. Mai 2026 erhältliche Spiel vom visionären Entwicklerstudio IO Interactive kommt dank beeindruckender Technologie der NVIDIA GeForce RTX 50-Serie in filmreifer Grafik mit zahlreichen Assets daher, die auch Fans der Kino-Blockbuster ein immersives Action-Abenteuer als puren Gaming-Genuss beschert.

So jung war James Bond noch nie: Erlebt die Vorgeschichte des Agenten in 007 First Light als filmreifen Thriller

Viele Jahre vor dem Tuxedo und Martini hat der junge James Bond sein Training beim MI6 angetreten. Genau hier setzt 007 First Light ein und stellt Dexter: Original Sin-Star Patrick Gibson als mutigen, einfallsreichen und manchmal auch etwas leichtsinnigen jungen Helden vor, der zum berühmtesten Spion der Welt heranwachsen soll. 007 First Light wirft euch mitten ins Abenteuer und lässt euch selbst in die Rolle des Agenten schlüpfen, der auf eine waghalsige Mission nach der anderen geschickt wird.

Der Weg führt euch nicht nur ins weltbekannte Q-Lab und das Hauptquartier des MI6 in London, sondern wie in den Bond-Filmen auch einmal quer über den Globus. Spielt euch durch einen gefährlichen Schwarzmarkt in Mauritius, ein elegantes Schloss in Slowenien sowie weitere packende Abenteuer in Island, Vietnam, Malta und mehr.

Schaut euch hier ein Video zu 007 First Light mit DLSS 4.5 an:

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Dabei trefft ihr auf zahlreiche aus der Bond-Welt bekannte Figuren wie MI6-Boss M (Priyanga Burford), Intelligence Officer Moneypenny (Kiera Lester) und Waffenmeister Q (Alastair Mackenzie). Aber auch eine Vielzahl von brandneuen Charakteren wie die selbstbewusste Spionin Charlotte Roth (Noémie Nakai) und Scotland Yard-Ermittler John Greenway (Lenine James), der als Bonds neuer Mentor fungiert, warten auf euch.

Und natürlich dürft ihr euch auf jede Menge neue Bösewicht:innen freuen, die euch in 007 First Light das Leben schwer machen und für brachiale Thriller-Action sorgen.

007 First Light in Top-Qualität: Filmreifer Gaming-Genuss mit der NVIDIA GeForce RTX 50-Serie für XPERION

All das könnt ihr in 007 First Light dank NVIDIA in bahnbrechender Qualität erleben, die mit ihrer GeForce RTX 50-Serie als Grafikkarte oder für XPERION Desktop-PCs und Laptops die beste Technologie für das neue Game liefert:

Das Spiel unterstützt DLSS 4.5, die Deep Learning Super Sampling Technologie, welche mit Hilfe von KI die Bilder pro Sekunde steigert und Bildqualität verbessern kann, durch NVIDIA Reflex wird die Latenz deutlich reduziert. Dynamic Multi Frame Generation mit 6x Modus sorgt zusätzlich dafür, dass die Bildrate sowohl in ruhigen als auch in actionreichen Momenten zwischen 2x und 6x intelligent angepasst wird, um die Bilder pro Sekunde auf einen selbst gewählten Wert zu optimieren.

DLSS 4.5 Super Resolution erhöht mithilfe von KI ebenfalls die Bildqualität für maximale Immersion. Ab diesem Sommer sogar mit Path Tracing: So wird der Lichteinfall realistisch simuliert, inklusive natürlicher Schatten und Reflexionen, während Ray Reconstruction mit höherer Pixelgenauigkeit für maximalen Realismus sorgt.

Alle Grafikkarten der GeForce RTX-50-Serie unterstützen die neuen Features und sorgen so selbst auf günstigeren Modellen für ein flüssiges, filmreifes Erlebnis, perfekt auch für Einsteiger. Und das Beste: Beim Kauf einer qualifizierten Grafikkarte, Desktop-PCs oder Laptops bei MediaMarkt erhaltet ihr noch bis zum 10. Juni eine Kopie von 007 First Light dazu. Sichert euch jetzt die beste Qualität für 007 First Light mit NVIDIAs GeForce RTX 50-Serie!