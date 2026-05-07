Nicht bei Netflix und Amazon Prime: Dieser Geheimtipp ist mutig und überraschend berührend

Abgefahren, aber gediegen. Klassik, aber dazu Techno. Dieser Film ist ein Meisterwerk der Widersprüche – und streamt knapp zwei Monate nach Start schon im Abo.

Es gibt ein paar Länder, die halten die Flagge des eigenwilligen Künstlerkinos stets stolz in die Höhe. Eines dieser Länder ist Italien. Hier entstehen Filme, die über hundert Jahre Filmgeschichte in sich vereinen und uns auch im Jahr 2026 noch die ganz großen Emotionen spüren lassen. Und kaum ein Italiener kann das besser als Paolo Sorrentino.

Sein neuestes Kunstwerk La Grazia landet heute, kurz nach dem deutschen Kinostart, schon im Streaming-Abo bei Mubi. wer den Film im Kino verpasst hat, sollte ihn dringend nachholen. Denn La Grazia ist wieder alles, was Sorrentino so genial macht: absurd, düster, warmherzig, unerwartet, philosophisch, mutig – und wunderschön.

In La Grazia wird ein Präsident vor die schwersten Entscheidungen seines Lebens gestellt

Mariano De Santis (Toni Servillo) ist Staatspräsident der Republik Italiens. Er ist konservativ, gesetzt, ruhig und in sich gekehrt. Genau so hat er auch das Land regiert. Doch jetzt geht seine Amtszeit vorbei und der Ruhestand winkt. Und mit einem Mal muss er sich fragen, wann zum Geier ihm eigentlich die Zeit davongelaufen ist.

So kurz vor dem Ende erwacht er aus seinem Halbschlaf und steht plötzlich vor den vielleicht schwierigsten Entscheidungen seines Lebens. Privat nagt eine Frage an ihm, die ihm keine Ruhe lässt. Der Verlust seiner Frau holt ihn mit einem Schlag wieder ein.

Seine Tochter Dorotea (Anna Ferzetti) drängt ihn, sich endlich mit dem Entwurf für das neue Sterbehilfegesetz auseinanderzusetzen. Und dann warten da noch zwei Gnadengesuche von Verurteilten auf ihn, die ihn plötzlich alles hinterfragen lassen, dessen er sich immer so sicher war.

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La Grazia bei Mubi ist Paolo Sorrentino in umwerfend schöner, packender Reinstform

Auf dem Papier klingt die Handlung von La Grazia staubtrocken. Doch wir reden hier immerhin von Paolo Sorrentino. Dem Mann, der jedes Thema so erzählen kann, dass sein Film sich gleichzeitig wie ein Drogentrip, eine Umarmung, ein Thriller und die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens anfühlen kann.

Auch in La Grazia schafft er das wieder mit spielender Leichtigkeit. Er mischt Techno mit Klassik, provokante Fragen mit alten Werten. Das fließt organisch, locker und in berauschenden Bildern dahin. So fluffig, dass man kaum merkt, wie die Zeit verfliegt. Und wie immer ist das alles zutiefst menschlich.

Auch im Streaming-Abo: Einer der kontroversesten Filme des Jahres bisher

Sorrentino kritisiert eine Gesellschaft, die endlich Platz für eine jüngere Generation machen muss. Gleichzeitig zeigt er Mitgefühl für diejenigen, denen alles zu schnell geht. Er fängt ein ganzes Leben in zwei Stunden ein. Mit allem, was dazugehört: kleine Freuden, tiefe Trauer, Angst, Witz – Empathie. Liebe. Gnade.

Wer neugierig auf Paolo Sorrentinos neuen Geniestreich ist, kann La Grazia jetzt bei Mubi streamen.

