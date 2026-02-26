Nicht bei Netflix verpassen: Dieser packende Action-Thriller lässt euch 109 Minuten keine Ruhe

In diesem Thriller begibt sich eine Mutter auf die Suche nach ihrem vermissten Kind – und lässt es dabei ordentlich krachen. Denn was sie findet, ist gefährlicher als erwartet.

In Exterritorial auf Netflix wird eine frühere Soldatin mit einer weitreichenden Verschwörung konfrontiert. Dabei muss sie sich nicht nur der Suche nach ihrem Sohn stellen, sondern auch einem längst vergangenen Kriegstrauma.

Darum geht’s in Netflix-Thriller Exterritorial

Für ein Arbeitsvisum in den USA besucht die einstige Special Forces-Soldatin Sara Wulf (Jeanne Goursaud) das Konsulat der Vereinigten Staaten in Frankfurt. Dabei ist sie in Begleitung ihres sechsjährigen Sohnes Josh. Kurz nachdem Sara das Gebäude betreten hat, verschwindet Josh spurlos.

Während die Mitarbeitenden des Konsulats andeuten, dass Josh den Überwachungsvideos zufolge niemals das Gebäude betreten hat, folgt Sara ihrem Instinkt, der ihr sagt, dass sein Verschwinden kein Zufall sein kann.

Anstatt dem Rat der deutschen Behörden zu folgen und das Konsulat zu verlassen, begibt sie sich immer tiefer in dessen Labyrinthartige Gänge – und hinein in eine weitreichende Verschwörung.

Mit Exterritorial zeigt Netflix einen kompromisslosen Thriller, der von der ersten bis zur letzten Szene fesselt

Mit Exterritorial hat Bad Banks-Regisseur Christian Zübert einen Action-Thriller in Szene gesetzt, der auf angenehme Weise aufs Wesentliche reduziert ist. Kaum hat man das Konsulat betreten, befindet man sich inmitten der Geschichte.

Schon nach wenigen Minuten ist die Ausgangsposition klar: Saras Sohn ist spurlos verschwunden. Und aus Gründen, die Sara gleich verdächtig scheinen, sind die Mitarbeitenden vor Ort wenig interessiert, ihr bei der Suche zu helfen.

Je tiefer wir uns in die zwielichtig wirkende Parallelwelt des Konsulats begeben, desto bedrohlicher wird das Szenario. Sara muss sich nicht nur mental, sondern auch körperlich gegen eine Vielzahl an Widersacher:innen behaupten. Dabei entstehen ein paar solide Actionszenen.

Was Exterritorial dabei besonders gelingt, ist es, der Hauptfigur (und dem Publikum) das Gefühl zu geben, dass hier Niemandem zu trauen ist. Theoretisch kann jede Figur, die einem in diesem Glas- und Stahl-Labyrinth begegnet, Teil der Verschwörung sein.

Exterritorial macht nicht nur Spaß, sondern kann mit einer soliden Auflösung überzeugen

Inhaltlich erinnert der Thriller an eine Mischung aus Flightplan - Ohne jede Spur (eine Mutter auf der Suche nach ihrem Kind) und Homeland (gefährliche politische Intrigen). Obwohl die Motive nicht neu sind, werden sie auf interessante Weise neu zusammengeworfen.

Wer oder was hinter dem Verschwinden von Saras Sohn steht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Erzählung kann aber halten, was sie verspricht und bietet eine solide Aufklärung für das, was im Konsulat vor sich geht.

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Auch wenn Exterritorial das Genre kaum neu erfindet, ist jede Einzelne der 109 Minuten sinnvoll investierte Zeit, die man nicht bereuen wird.

Exterritorial hatte seine Premiere am 30. April 2025 und ist seitdem im Abo von Netflix enthalten.