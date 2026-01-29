Nicht einmal das Monster in der Müllpresse von Star Wars ist zufällig platziert

Was genau hat es eigentlich mit dem Monster in der Müllpresse auf dem Todesstern auf sich? Viele Star Wars-Fans wissen es nicht: Die Kreatur erfüllt tatsächlich eine unerwartet praktische Aufgabe.

Krieg der Sterne wartet mit zahlreichen merkwürdigen Eigenheiten auf. Mitunter ist es verblüffend, dass sich der erste Star Wars-Film in ein solches Mainstream-Phänomen verwandelt. Heute kennt fast jede:r die ikonischen Figuren der Saga. Stellt euch aber mal vor, ihr sitzt 1977 im Kino und schaut den Film zum ersten Mal.

Gerade in den Untiefen des Todessterns begegnen unsere Held:innen Luke, Leia und Han einer überaus bizarren Kreatur: einer sogenannten Dianoga. Das schleimige Monster mit einem unheimlichen Glubschauge und ekligen Tentakeln haust in der Müllpresse und sorgt für einen der nervenaufreibendsten Momente des Films.

Doch was treibt es da eigentlich?

Star Wars-Geheimnis: Die Dianoga sitzt nicht zufällig in der Müllpresse des Todessterns

Der offizielle Star Wars-Kanon gibt uns nur wenige Informationen and die Hand, wie die Dianoga auf den Todesstern kam. Wenn wir unseren Blick ins Expanded Universe und auf gängige Fan-Theorien richten, können wir uns jedoch ein besseres Bild verschaffen, was genau hinter der Platzierung der Dianoga in der Müllpresse steckt.

Die Alien-Spezies stammt ursprünglich vom Planeten Vordran, taucht aber auch auf anderen Welten auf, etwa dem unwirtlichen Müllplaneten Bracca. Sieben Tentakeln und ein großes Auge gehören zu den äußeren Merkmalen. Dazu kommen ein Schlund mit scharfen Zähnen und eine Körpergröße von sieben bis zehn Metern.

Feucht und dreckig? Perfekt! Dianogas, eigentlich sehr schüchterne Kreaturen, fühlen sich in schmutzigen Gewässern pudelwohl und fungieren darin als Teil des Ökosystems, da sie sich vor allem von organischen Abfällen ernähren. Die Müllpresse 3263827 auf dem ersten Todesstern erweist sich somit als ideales Zuhause für eine Dianoga.

Die Diagona in Krieg der Sterne heißt Omi und sollte zuerst auf Alderaan auftauchen

Konkret haben wir es hier mit einer weiblichen Vertreterin der Spezies namens Omi zu tun. Der Name leitet sich vom Englischen "one-eyed monster" ab, also einäugiges Monster. Omi hauste in der Müllpresse gewissermaßen als biologische Abfallverwerterin, was den Nebeneffekt hatte, dass sich keine Rückstände ansammelten.

Wurde Omi bewusst vom Imperium dort platziert oder schlicht aus pragmatischen Gründen geduldet? Wir wissen es nicht. Dennoch ist Omi ein sehr schönes Beispiel dafür, wie tief die Mythologie des Star Wars-Universums reicht und dass selbst auf den ersten Blick willkürliche Monster eine eigene Hintergrundgeschichte mitbringen.

Besonders spannend: Die Dianoga geht bis in die frühesten Drehbuchentwürfe von Krieg der Sterne zurück. Anfangs verwendete George Lucas die Begriffe Dai Noga und Dia Nogu, ehe die finale Version folgte. Beinahe hätten wir sogar eine Dianoga auf Alderaan erlebt. Schlussendlich wurde der Auftritt aber in die Müllpresse verlagert.

Inzwischen sind Dianogas in den unterschiedlichsten Star Wars-Geschichten aufgetaucht. Von Animationsserien wie Die Abenteuer der jungen Jedi und The Bad Batch bis zu diversen Büchern und Comics. Sogar für die Obi-Wan Kenobi-Serie war ursprünglich eine größere Action-Szene mit einer Dianoga auf Jambiim geplant.

