Nicht verpassen: Diese hochspannende Thriller-Serie begeistert seit Wochen bei Netflix – ihr könnt sie an einem Abend schauen

Dieser packende Thriller bei Netflix jagt euch in nur sechs Teilen durch eine geheime wie gefährliche Welt, die sich direkt vor unseren Augen versteckt.

In der Thriller-Serie Unfamiliar auf Netflix betreiben die ehemaligen Spion:innen Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer) heimlich ein Safe House der besonderen Art. Als eine Bekannte aus ihrer Vergangenheit plötzlich auftaucht und Fragen stellt, ist ihre Gegenwart in Gefahr.

Darum geht's in der Netflix-Thriller-Serie Unfamiliar

Die ehemaligen BND-Agent:innen Simon und Meret Schäfer betreiben in Berlin ein Safe House für Schutzsuchende. Ein prinzipiell erfolgreiches Geschäftsmodell, das plötzlich tödliche Nebenwirkungen aufweist: Ein unerwarteter Gast stellt sich als Auftragsmörder heraus, der Simon und Meret ausschalten soll.

Das ist erst der Anfang eines bedrohlichen Chaos, welches das Paar mit russischen Agent:innen, dem Bundesnachrichtendienst und politischen Machtspielen konfrontiert. Denn ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit droht aufzufliegen und stellt auch die Sicherheit ihrer gemeinsamen Tochter Nina (Maja Bons) infrage.

Mit Unfamiliar zeigt Netflix eine schnelle Thriller-Serie, der sich bequem an einem Abend durchbingen lässt

Immer wieder gibt es Serien, denen es gelingt, ihr Publikum von der ersten Szene an zu packen und nicht mehr loszulassen, bis man mit hoffnungslos verknotetem Gehirn die letzte Folge erreicht hat. Unfamiliar ist glücklicherweise eine von ihnen.

Der Hirnknoten entsteht übrigens nicht durch Informationsüberfluss oder Logiklöcher. Sondern einfach, weil der Thriller in seinen sechs Folgen ein beachtliches Tempo entfaltet. Kaum begegnen wir Meret, Simon und ihrem unkonventionellen Geschäftsmodell, befinden wir uns auch schon im ersten Zweikampf mit ihrem dubiosen Gast.

Dabei wird schnell deutlich, dass die beiden Ex-Spion:innen mit mehr als einer großen Lüge leben – und das fragile Kartenhaus gewaltig am Wanken ist.

Die interessante Ausgangsposition wird von dem rauen Setting, das Berlin bietet, atmosphärisch unterstrichen. Durch die konstant dunklen Bilder gelingt es spielend, in die düstere Welt der Spionage abzutauchen.

Unfamiliar auf Netflix startet als actiongeladene Unterhaltung, die spannende Fragen stellt

Bis hierhin ist Unfamiliar schon eine temporeiche Serie, die gut zu unterhalten weiß. Doch das ist noch nicht alles. Unter der düsteren Oberfläche steckt auch Substanz. Denn Serienschöpfer Paul Coates (Red Election) stellt spannende Fragen zu Identität, Wahrheit und Vertrauen.

Die mitreißende Inszenierung von Lennart Ruff (Barbaren, Titan – Elvove or Die) und Philipp Leinemann (Die Informantin, Das Ende der Wahrheit) ergründet diese Fragen – und traut sich auch, einige unbeantwortet zu lassen. Dabei entsteht die ein oder andere nachdenkliche Dialogzeile, die auch nach dem Schauen hängen bleibt.

Susanne Wolff (Morgen hör ich auf) und Felix Kramer (Dogs of Berlin) entwickeln eine fesselnde Dynamik als Spion:innen-Duo. Mit Natalia Belitski und Samuel Finzi bekommen sie außerdem zwei spannende Gegenspieler:innen, durch die es beinahe unmöglich wird, zwischendurch auszuschalten.

Unfamiliar hatte seine Premiere am 5. Februar 2026 auf Netflix und ist seitdem im Abo enthalten.