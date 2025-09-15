"Nicht wiedergutzumachen": Klaas Heufer-Umlauf übt nach problematischen Witzen scharfe Selbstkritik

Klaas Heufer-Umlauf ist eine echte Legende im deutschen Fernsehen. An seine TV-Vergangenheit denkt er jedoch nicht immer positiv zurück. Warum er sich selbst für sein problematisches Verhalten schämt, gibt es hier.

Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Welt einfach nicht mehr wegzudenken. Nachdem er in den frühen 2000ern bei VIVA durchstartete, hat er sich an der Seite von Joko Winterscheidt zu einem der kultigsten Entertainer der Nation gemausert. Egal ob Quiz-, Talk- oder Spielshow – Heufer-Umlauf landete einen Hit nach dem nächsten.

Trotz Mega-Erfolg gibt sich der Experte für alles-Moderator inzwischen überraschend selbstkritisch: In der Vergangenheit habe er sich problematisches Verhalten vor der Kamera geleistet.

"Grenzüberschreitung passiert": Klaas Heufer-Umlauf geht nach problematischen Witzen mit sich selbst in die Kritik

Früher war alles besser? Nicht, wenn es nach ProSieben-Legende Klaas Heufer-Umlauf geht. Der Entertainer spricht im Stern -Interview offen darüber, dass er manch eine derben Witz aus seinen Anfangszeiten heute nicht mehr bringen würde. Er habe keine Lust mehr, nach unten zu treten und andere durch den Kakao zu ziehen:

Am klassischen Konzept der Late-Night-Show hatte mich zuletzt immer mehr gestört, dass man eigentlich immer jemanden braucht, über den man sich lustig machen kann. [...] Mir gefallen mittlerweile Formate besser, in den der Witz aus der Situation oder aus einem selbst kommt.

Millionen dank TV-Klamauk: So reich sind Joko und Klaas wirklich

Im selben Interview wurde Heufer-Umlauf auf einen besonders heiklen TV-Moment aus dem Jahr 2012 angesprochen: Klaas hatte Joko Winterscheidt während einer TV-Sendung aufgefordert, eine Messe-Angestellte an Brust und Po zu berühren. Der Entertainer reagiert mit scharfer Selbstkritik: "Das ist damals wie heute absolut falsch und ist nur durch fehlende Sensibilität und Bewusstsein für Grenzüberschreitung passiert." Sein damaliges Verhalten sei "sehr problematisch und nicht wiedergutzumachen." Er habe aber die nötige Offenheit gezeigt, dazuzulernen:

Zum Glück habe ich danach Leuten zuhören dürfen, die mehr Ahnung hatten als ich. Nicht nur in dem Fall – generell. Es gibt nicht den einen Moment, in dem du aufwachst und alles verstehst. Sondern das kommt Schritt für Schritt. Und entweder du gehst mit – oder du bleibst stehen.

Experte für alles: So kannst du Klaas Heufer-Umlaufs neue Show sehen

Aktuell ist Klaas Heufer-Umlauf mit seiner eigenen Show Experte für alles am Start. Immer dienstags, um 21:25 Uhr gibt es eine neue Folge bei ProSieben zu sehen. Außerdem können die Folgen bei Joyn gestreamt werden.