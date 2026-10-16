"Nichts im Fernsehen ist so unterhaltsam": Netflix-Thriller wird auch in neuer Staffel von fast 100 % der Kritiker empfohlen

Bei Netflix geht seit dieser Woche der Polit-Thriller Diplomatische Beziehungen mit Keri Russell in die 4. Staffel. Moviepilot erklärt, warum man die Serie nicht verpassen sollte.

Keri Russell fläzt gestresst auf einem Stuhl vor transatlantischen Flaggen: Das ist eines der Postermotive von Diplomatische Beziehungen, dank denen man sofort weiß, was in der Netflix-Serie auf einen zukommt. Am gestrigen 15. Oktober ist der gefeierte Polit-Thriller beim Streamer in die nun schon 4. Staffel gegangen und die bisherigen Kritiken versprechen anhaltende Qualität und aufregende Wendungen.



Selten kriegen Netflix-Serien so gute Kritiken wie Diplomatische Beziehungen

Wenn ihr noch nie von Diplomatische Beziehungen gehört habt, dann lasst euch zuallererst von ein paar Zahlen und Fakten beeindrucken: Elf Nominierungen bei den Critics' Choice Awards, zehn Emmy-Nominierungen, sieben Golden Globe-Nominierungen, ein Emmy für Allison Janney, ein SAG Award für Keri Russell.

Dazu gibt es nun schon vier Staffeln, die bei Rotten Tomatoes konsequent als frisch gewertet werden (welche Netflix-Serie kann das schon von sich behaupten?). Die letzten beiden Seasons haben jeweils über 95 Prozent an positiven Kritiken und Staffel 4 steht aktuell bei 100 Prozent, wenn auch die Anzahl der Kritiken noch etwas gering ist.

Der Guardian titelt in der Review zu den neuen Folgen: "Nichts anderes im Fernsehen ist so unterhaltsam wie diese köstlich stressige Serie." In der 5-Sterne-Kritik heißt es weiter:

Die Spannung! Die beinahe comicartige Absurdität! Doch wie immer ist es das Kleine, das sich als am faszinierendsten erweist: die ständigen feinen Machtverschiebungen; das Aufblitzen von Zuneigung im endlosen vierdimensionalen Schachspiel [...].

Selbst bei der differenzierteren Wertung von Metacritic kommt Diplomatische Beziehungen durchweg auf einen Kritikerschnitt von über 70 Punkten. Die Moviepilot-Community gibt eine sehr gute 7 von 10 als Durchschnittsnote und bei der IMDb kommt die Serie sogar auf eine 8.

Der Cast des Polit-Thrillers ist einfach wundervoll

Warum die Serie von Debora Cahn (Homeland, The West Wing) so gelobt wird? Am offensichtlichsten ist der Cast – ein Who-is-Who der verlässlichsten Dramaserien-Gesichter der letzten 25 Jahre. Im Grunde kann man bei fast jedem Castmitglied ein "bekannt aus hochkarätiger Serie X" dran hängen. Spielen wir das einmal durch:

Keri Russell aus The Americans

Rufus Sewell aus The Man in the High Castle

Allison Janney aus The West Wing

Bradley Whitford aus The West Wing



Ali Ahn aus Agatha All Along

Rory Kinnear aus Penny Dreadful

Nehmt an dieser Umfrage für die nächste Folge von Streamgestöber teil:

Und dann ist da noch die Geschichte, die reichlich Stoff für mehrere Staffeln hergibt, aber sich dank ihres transatlantischen Settings von gewohnten Polit-Thrillern wie House of Cards oder Borgen - Gefährliche Seilschaften abhebt.

Keri Russell spielt Kate Wyler, die fiktive US-Botschafterin in Großbritannien. Die Rolle arbeitet also gleich zwischen zwei potenziellen politischen Krisenherden und bringt reichlich internationalen Zündstoff mit. In Staffel 1 muss sie vor dem Hintergrund eines folgenschweren Zwischenfalls Allianzen schmieden, während sich die weltpolitische Lage in späteren Staffeln weiter zuspitzt. Hinzu kommt die Verflechtung von Privatleben und Politik dank ihrer Ehe mit dem Diplomaten Hal (Rufus Sewell).

Auch interessant:

Der Ton von Diplomatische Beziehungen wechselt gekonnt zwischen amüsantem Chaos und todernstem Polit-Thriller. Humor und Drama gehen Hand in Hand bei der Serie, die für Fans von Borgen ebenso zu empfehlen ist wie für alle, die die Machtkämpfe aus Succession in ihrem Leben vermissen.

Und wer immer über die Qualität von Netflix-Serien meckert, sollte zumindest einen Blick auf Diplomatische Beziehungen werfen, bevor sich das Urteil verfestigt.