Er bekam für eine der größten Kult-Rollen nur 25 Dollar (!) am Tag: 40 Jahre später kehrte er trotzdem zurück

Michael Myers ist eine der größten Kultfiguren des Horror-Genres. Da erscheint es geradezu unglaublich, dass sein Original-Darsteller im ersten Halloween-Film eine ziemlich dürftige Gage erhielt.

Die Namen Robert Englund, Kane Hodder und Gunnar Hansen sind Horror-Aficionados natürlich vertraut, schließlich gelten sie als absolute Kult-Stars des Genres. Für Unwissende muss wohl klargestellt werden, dass diese als Darsteller unter den legendären Masken der Horror-Ikonen Freddy Kruger (Nightmare on Elm Street), Jason Vorhees (Freitag der 13.) und Leatherface (Texas Chainsaw Massacre) steckten und somit die jeweilige Figur und Filmreihe prägten.



In diese Riege der "verborgenen" Stars gehört auch Nick Castle, der 1978 im Slasher-Klassiker Halloween - Die Nacht des Grauens als maskierter Serienkiller Michael Myers für Angst und Schrecken sorgte. Ein Auftritt für die Ewigkeit, der ihm während der Dreharbeiten allerdings lediglich viel Leid für wenig Geld einbrachte.

"Das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte": Halloween-Ikone Nick Castle erlitt Qualen für nur 25 Dollar (!) am Tag

Halloween-Regisseur John Carpenter (Die Klapperschlange) hatte für seinen Horrorfilm nur ein recht niedriges Budget von etwa 325.000 US-Dollar zur Verfügung. So besetzte er kurzerhand seinen Studienfreund Nick Castle als stalkenden Psychopathen Michael Myers, konnte diesen jedoch nicht gerade fürstlich entlohnen. Den damaligen Laienschauspieler störte das zunächst aber gar nicht so sehr, wie er 2018 gegenüber Vanity Fair verriet:

Für Halloween bekam ich 25 Dollar pro Tag. Das war damals eine Menge! Man muss bedenken: Mein Interesse an dem Film bestand darin, am Set dabei zu sein, um das Filmemachen zu verstehen. Ich hatte damit gerechnet, ohne Bezahlung am Set herumzuhängen. Aber hey, 25 Dollar pro Tag, und alles, was ich tun musste, war, eine Gummimaske zu tragen.

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Ein anderer Fakt blieb ihm stattdessen negativer in Erinnerung, denn Carpenter ging mit seinem Darsteller nicht zimperlich um. Das bekam Castle vor allem in der Szene zu spüren, in der Myers bei der Flucht aus der Psychiatrie auf ein Autodach springt:

Es war zwar nicht eiskalt, aber die Temperatur lag bei etwa 4 Grad Celsius. Ich trug nur ein Krankenhaushemd und Unterhosen. [...] John sagte der Crew so etwas wie: 'Okay, schaltet die Wasserwerfer ein.' Die Sprinkleranlage des Krankenhauses glich eher einem Feuerwehrschlauch. Das Wasser schoss in einem Bogen in die Luft, und als es auf mich herabprasselte, fühlte es sich an, als würden Eiszapfen auf meinem Rücken einschlagen.



In diesem Moment kamen selbst Castle Zweifel an seinem unterbezahlten Job:

Das war das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte – abgesehen von einem gebrochenen Arm. Das war die einzige Szene, bei der ich mich wirklich daran erinnere, gedacht zu haben: Vielleicht hätte ich mehr als 25 Dollar verlangen sollen.



40 Jahre nach dem Original: Für die späte Halloween-Fortsetzung kehrte Nick Castle als Michael Myers zurück

Halloween wurde ein riesiger Erfolg im Kino, doch Castle streifte in den darauffolgenden neun Filmen nicht noch einmal die kultige William-Shatner-Maske über. Erst im elften Eintrag der Horror-Reihe gab er sein ersehntes Comeback als Michael Myers: In David Gordon Greens 2018er-Reboot Halloween, das zugleich als direkte Fortsetzung des Originalfilms fungierte, absolvierte er nämlich einen kurzen Cameo-Auftritt als ebenjener Killer und steuerte zudem die ikonischen Atemgeräusche des Charakters bei.

Zwar übernahm James Jude Courtney als neuer Michael Myers den Löwenanteil der Rolle, dennoch erwies sich Castles Rückkehr nach 40 Jahren als nettes Easter Egg für Fans der Halloween-Reihe. Ganz sicher bekam er dafür mehr Geld als damals und auch die physische Tortur blieb ihm dieses Mal erspart.

Das Original Halloween - Die Nacht des Grauens könnt ihr aktuell in der Abo-Flatrate von Amazon Prime Video streamen. Das Sequel von 2018 ist kostenlos bei Joyn verfügbar.

