Nicolas Cage äußert sich erstmals zu True Detective Staffel 5-Hauptrolle – und macht alles nur noch komplizierter

Letztes Jahr kam die Meldung auf, dass Nicolas Cage in der kommenden True Detective-Staffel mitspielen soll. Jetzt wurde er selbst nach dem aktuellen Stand gefragt und gab ein ernüchterndes Update.

Gerade erst ist Schauspiellegende Nicolas Cage als Spider-Noir in seiner eigenen großen Superheldenserie bei Amazon Prime an den Start gegangen. Daneben wurde er 2025 aber auch mit einer anderen großen TV-Produktion in Verbindung gebracht. Zumindest hieß es damals, dass Cage in der bestätigten 5. Staffel des düsteren HBO-Crime-Spektakels True Detective mitspielen könnte. Nachdem es um die Entwicklung zuletzt ruhig wurde, ist der Star jetzt direkt darauf angesprochen worden – und hat nicht gerade gute Nachrichten.

Nicolas Cage hat lange nichts von True Detective Staffel 5 gehört

Variety hat den Star zum Start der neuen Marvel-Produktion interviewt und dabei auch kurz nach dem aktuellen Stand von True Detective gefragt. Im August letzten Jahres wurde berichtet, dass sich Cage zumindest in Gesprächen für eine Hauptrolle in der Serie befinden soll, die wegen ihrer 1. Staffel mit Matthew McConaughey (Interstellar) und Woody Harrelson (Der schmale Grat) zu den großen TV-Meilensteinen der letzten 15 Jahre zählt.

Gegenüber Variety sagt Cage jedoch ernüchternd:

Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie arbeiten an dem Material, aber ich habe schon seit geraumer Zeit nichts mehr darüber gehört. Ich habe noch nichts unterschrieben; wir führen lediglich Gespräche. Ich mag Issa López sehr und würde mich riesig freuen, mit ihr zusammenzuarbeiten, aber noch ist nichts konkret. Und ich habe die erste Staffel von True Detective zwar noch nie gesehen, aber ich habe schon viel Gutes darüber gehört.

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Das wissen wir bisher zu True Detective Staffel 5

Der Prozess der neuen True Detective-Staffel scheint also nur sehr langsam und zäh zu verlaufen. Seit Staffel 4 ist nicht mehr Originalschöpfer und Drehbuchautor Nic Pizzolatto (Die glorreichen Sieben), sondern die neue Showrunnerin Issa López (Tigers Are Not Afraid) für die Serie verantwortlich. In der bisher letzten Season mit dem Titel True Detective: Night Country ermittelten Jodie Foster (Panic Room) und Kali Reis (Mercy) in einem rätselhaften Vermisstenfall in Alaska.

Über die bestellte 5. Staffel war neben der mutmaßlichen Cage-Beteiligung nur bekannt, dass die Handlung rund um New Yorks Jamaica Bay (in den Stadtteilen Brooklyn und Queens) angesiedelt sein soll. Womöglich schlägt die kommende Season aber nochmal eine andere Richtung ein, wenn laut dem Star zurzeit immer noch an den Drehbüchern gearbeitet werde.

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Bis konkretere Infos folgen, könnt ihr euch nochmal die bisherigen 4 Staffeln von True Detective anschauen. Die streamen entweder bei HBO Max oder Skys WOW in der Abo-Flatrate.