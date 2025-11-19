Vor 28 Jahren feierte einer der besten Sci-Fi-Actionfilme Premiere: Jetzt arbeiten Regisseur und Hauptdarsteller wieder zusammen

Unvergleichliches Action-Sci-Fi-Kino erschütterte Mitte der 90er die Kinos. Nun planen Regisseur John Woo und sein Star Nicolas Cage das nächste gemeinsame Projekt.

Im Körper des Feindes (im Original: Face/Off) kam vor 28 Jahren ins Kino und ließ Nicolas Cage und John Travolta in einem abgedrehten Szenario gegeneinander antreten: Unter der Regie von John Woo (Mission: Impossible 2) tauschten ein FBI-Agent und ein Terrorist die Gesichter mittels Sci-Fi-Transplantation und gerieten so in ein actionreiches Katz-und-Maus-Spiel, das Unterhaltung hoch zehn bot. Nun soll ein neuer Film Teile des damaligen Dreamteams wieder zusammenführen.

28 Jahre nach Im Körper des Feindes planen Nicolas Cage und John Woo ihren nächsten Film

Der Sci-Fi-Krimi Im Körper des Feindes mauserte sich 1997 zu einem veritablen Hit an den Kinokassen: Bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar fuhr er laut Box Office Mojo über 245 Millionen US-Dollar an Einnahmen ein. Der Film bestach dabei mit überdrehtem Ideenreichtum, dramatischen Figurenwendungen und natürlich John Woos ganz besonderen Art der Action-Inszenierung. Jetzt will der Regisseur erneut mit Nicolas Cage drehen.

Bereits der Kriegsfilm Windtalkers hatte Woo und Cage 2002 erneut vereint, damals aber ohne die Wiederholung des großen Erfolgs. Das könnte ihr neues Projekt Gambino ändern, das sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Darin untersucht ein Journalist nach dem natürlichen Tod des berüchtigten New Yorker Mafiabosses Carlo Gambino (Nicolas Cage) im Jahr 1976 dessen zurückliegenden Aufstieg zur Macht.



Basierend auf dem Roman Gambino * von James Pierre soll Oscarpreisträger Nick Vallelonga (Green Book) die wahre Geschichte des Sohns eines sizilianischen Metzgers zusammen mit George Gallo (Bad Boys) zu seinem Drehbuch adaptieren. Witzigerweise hatte auch Nicolas Cages Face/Off-Co-Star John Travolta in Gotti (2017) schon einen Mafioso gespielt.

Nach Face/Off: Wann startet Gambino mit Nicolas Cage?

Einen konkreten Veröffentlichungstermin zu Gambino gibt es noch nicht. Da neben Nicolas Cage noch kein weiterer Cast feststeht und auch die Dreharbeiten noch nicht angesetzt wurden, können wir aller Wahrscheinlichkeit nicht vor 2027 mit dem Film rechnen.

Wie es um die vor einigen Jahren Neubelebung von Im Körper des Feindes steht, ist derzeit ebenfalls unklar. Denn seit seiner Ankündigung ist es still um das Face/Off Remake von Adam Wingard geworden.

