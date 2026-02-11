Nicolas Cage spielt neuen Spider-Man: Vorbild für die Rolle war Bugs Bunny und einer der größten Hollywood-Stars

Nach seinem Spider-Man-Animationsauftritt wird Nicolas Cage jetzt auch in Live-Action zu Spider-Noir. Dabei ließ er sich von einer Hollywood- und einer Cartoon-Legende inspirieren.

Die beider Spider-Verse-Filme über Miles Morales sind das innovativste, was in den letzten Jahren im Marvel-Bereich vonstattengegangen ist. Bereits im ersten Teil Spider-Man: A New Universe fuhr man dank Multiverse-Schabernack mehrere transdimensionale Versionen des Superhelden auf – inklusive Schwarz-Weiß-Schnüffler Spider-Noir, der aus einer klassischen Film noir-Welt stammt.

Nach seinem Synchro-Auftritt macht Nicolas Cage als Nächstes in Live-Action Ernst und zwar im Rahmen der Amazon Prime-Serie Spider-Noir, die im Laufe der ersten Jahreshälfte 2026 online gehen soll.

Nicolas Cage enthüllt Inspiration für Spider-Man-Figur Spider-Noir

Es war vermutlich einer dieser verregneten Sonntagnachmittage, an denen man noch schnell einen Zigarettenstummel aus dem Whiskeyglas fischt, als jemand von Esquire in Nicolas Cages Büro auftauchte, um ihn mit Fragen zu durchlöchern. Dabei wurde er zu seinem Spider-Man-Klon Ben Reilly (nicht Peter Parker wohlgemerkt) befragt.

Für mich bestand diese Figur zu 70 Prozent aus Bogart und zu 30 Prozent aus Bugs Bunny. Im Grunde war ich Mel Blanc, der Bogart spielt mit diesem sarkastischen Sinn für Humor. Aber es ist zu hundert Prozent ich.

Mel Blanc war der Originalsprecher von Bugs Bunny und unzähligen anderen Looney Tunes-Charakteren von Warner Bros. während des Golden Age of Animation.

Hollywood-Legende Humphrey Bogart ist hingegen eine viel offensichtlichere Inspirationsquelle für einen Noir-Antihelden. Man kennt ihn natürlich aus Schwarz-Weiß-Klassikern wie Casablanca, Die Spur des Falken oder Tote schlafen fest. Cage weiter:

Aber wenn man Bogart ansieht und alle um ihn herum beobachtet, wirkt er fast wie eine Comicfigur. Dasselbe passiert hier. Aber es ist brillant und man kann den Blick nicht von ihm abwenden. Genau das macht ihn so fesselnd und charismatisch. Er klang einfach nach niemand anderem. Es schien fast überlebensgroß.

Worum geht es eigentlich in der Spider-Noir-Serie von Amazon

New York in den 1930er Jahren: Ben Reilly (Cage) ist ein alternder, vom Pech verfolgter Privatdetektiv, der früher der einzige Superheld der Stadt war. Als nun ein gefährlicher und ungewöhnlicher Fall auf seinem Schreibtisch landet, wird er gezwungen, sich seinem früheren Leben als The Spider zu stellen – und seiner Vergangenheit als maskierter Rächer.

Spider-Noir wurde von Showrunner Oren Uziel (Mortal Kombat, The Lost City) entwickelt. Im Live-Action-Kino geht hingegen mit Spider-Man: Brand New Day weiter, dem vierten Film mit Tom Hollands Spinnenmann.

