Nicolas Cage vor 3 Jahren: "Ich brauche das MCU nicht. Ich bin Nic Cage." Jetzt hat er einen Marvel-Hit bei Amazon

Manche Dinge ändern sich nie – andere schon. Im Fall von Nicolas Cage scheint irgendwie beides der Fall zu sein. Und das ist derzeit vielleicht seine größte Stärke.

Nicolas Cage ist eine Marke für sich. Er ist ein Mann voller Widersprüche. Einerseits Oscarpreisträger, andererseits bekannter Overactor. Er hat prestigeträchtige Rollen gespielt, ist aber vor allem für seinen Hang zum Schrägen bekannt. Vor drei Jahren sprach er über die Situation in der Kinolandschaft und dass er das Marvel Cinemativ Universe (MCU) nicht brauche. Jetzt hat er mit Spider-Noir einen Marvel-Hit.

Nicolas Cage braucht das MCU nicht, spielte aber schon zwei Marvel-Helden

Vor 3 Jahren gab Nicolas Cage dem Branchenmagazin Variety ein Interview. Darin stellte er heraus, dass die damalige Filmlandschaft zwar vom MCU dominiert wurde, aber dennoch auch andere Filme ihren Platz hätten.

Ich verstehe die Frustration. Das tue ich wirklich. Aber ich glaube, es gibt genug Platz für alle. Ich sehe Filme wie Tár. Ich sehe viele künstlerische und unabhängig vorangetriebene Filme. Ich denke, es gibt genug Raum für jeden.

Es ist völlig klar, dass er nicht vorhatte, gegen Marvel oder die Marvel-Studios zu schießen, immerhin war er selbst schon immer ein großer Fan der Comics und auch der Filme. Sogar sein Name ist dem Marvel-Helden Luke Cage nachempfunden. Außerdem spielte Cage selbst bereits in den 00er Jahren den Marvel-Biker Ghost Rider in zwei Filmen.

Bei aller Liebe zu den Comic-Helden ist Nicolas Cage eine eigene Marke. Mit Fug und Recht lautete seine Antwort auf die Frage nach einer weiteren MCU-Beteiligung vor drei Jahren daher selbstsicher:

Ich brauche das MCU nicht. Ich bin Nic Cage.

Seht hier das Video dazu:

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Als würden Cages Worte dadurch mehr Gewicht bekommen, wurde wie aus heiterem Himmel kurz darauf eine neue Spider-Man-Serie angekündigt. Und Nic Cage spielt niemand Geringeres als den Spinnenmann.



Nicolas Cage schwingt für Amazon als Spider-Man über den Bildschirm – ganz ohne MCU

Die Serie Spider-Noir wurde inzwischen veröffentlicht – allerdings nicht unter Marvel-Halter Disney+, sondern bei Amazon Prime Video. Unter dem Titel Spider-Noir schwingt sich Cage als Ben Reilly durch ein düsteres New York in den Zeiten der Prohibition. Hier könnt ihr euch den atmosphärischen Trailer ansehen:

Spider-Noir - S01 Finaler Trailer Schwarz-Weiß (Deutsch) HD

Die von den Hardboiled Krimis der 40er und 50er Jahre inspirierte Version des Netzschwingers erschien erstmals 2009 in Comic-Form und fand seinen Weg über Gastauftritte in Spider-Man-Cartoons bis auf die Kinoleinwand in Spider-Man: A New Universe. Mit Spider-Noir erhält dieser Spidey nun seine eigene Live-Action-Serie mit Nicolas Cage in der Titelrolle.

Produziert von Sony Television hat dieser Spider-Man keine Verbindung zum MCU. Somit behält Cage erst einmal recht. Denn Spider-Noir weiß wirklich zu begeistern. Kritiker wie Fans sind sich einig, dass der Noir-Krimi visuell berauscht und einfach Spaß macht. Das hat auch Moviepilot-Redakteur Max Wieseler in seinem Serien-Check ausgedrückt.

Mehr dazu:

Die erste Staffel von Spider-Noir ist vollständig bei Amazon Prime Video zu sehen. Alle acht Folgen wurden am 27. Mai 2026 veröffentlicht. Bei den begeisterten Stimmen und der Lust der Macher stehen die Zeichen gut, dass eine 2. Staffel mit dem dunklen Netzschwinger kommen wird.