"Nie davon gehört": Netflix drehte 200 Millionen US-Dollar teure Fantasy-Serie, die komplett vergessen wurde

Manche Netflix-Serien verschwinden einfach. Jupiter's Legacy ist ein spezieller Fall dieser Gattung. Die Blockbuster-Serie war sündhaft teuer. Aber sie verschwand so schnell, wie sie gekommen war.

Kein Hollywood-Studio oder Streaming-Dienst veröffentlicht mehr Serien und Filmen als Netflix. Aus dieser Masse entstanden Hits wie Wednesday und Squid Game. Manche Serien aber fliegen mehr oder weniger unbemerkt vorbei – selbst teure Blockbuster-Produktionen. Erinnert ihr euch etwa an Jupiter's Legacy? Die aufwendige Fantasy-Superhelden-Serie startete vor etwa fünf Jahren bei Netflix. Aber tat sie das wirklich? Fans können sich nicht an sie erinnern.

Worum ging es in Jupiter's Legacy?

Jupiter's Legacy basiert auf einer bekannten Comic-Vorlage von Kick-Ass-Schöpfer Mark Millar. Die Handlung umspannt ein ganzes Jahrhundert. Eine Art alternative Avengers-Gruppe (wenn die Hälfte der Avengers verwandt wären) schließt sich in den 1920ern zur Union of Justice zusammen. Nun, in der Gegenwart, steht der Verbund vor dem Zusammenbruch. Denn die jugendlichen Erben sind nicht bereit für die Übernahme der Verantwortung.

Klingt super, oder? Hätte es auch werden können. Aber ...

Die erschreckenden Fakten zu Jupiter's Legacy

Das Budget betrug angeblich 200 Millionen US-Dollar: Das ursprüngliche Budget von 130 Millionen Dollar stieg durch Nachdrehs stark an, wie Boris Kit vom Hollywood Reporter erfuhr. Eine Investition in dieser Höhe ist ohnehin ungewöhnlich. Was es noch schlimmer machte ...

Das ursprüngliche Budget von 130 Millionen Dollar stieg durch Nachdrehs stark an, wie erfuhr. Eine Investition in dieser Höhe ist ohnehin ungewöhnlich. Was es noch schlimmer machte ... Jupiter's Legacy erhielt nur eine Staffel: Nur einen Monat nach Start wurde bekannt, dass Netflix die Serie absetzt. Das Budget kann also nicht mal als langfristige Investition betrachtet werden. Das Geld verpuffte einfach. Genau wie die Serie aus dem popkulturellen Gedächtnis.

Nur einen Monat nach Start wurde bekannt, dass Netflix die Serie absetzt. Das Budget kann also nicht mal als langfristige Investition betrachtet werden. Das Geld verpuffte einfach. Genau wie die Serie aus dem popkulturellen Gedächtnis. Mehr zu Serienabsetzungen: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Fans sind geschockt, dass Jupiter's Legacy existiert

Zum zweijährigen Jubiläum des, nun ja, "Bestehens" der Serie erinnerte damals ein Fan bei Twitter an Jupiter's Legacy. In einem mittlerweile nicht mehr verfügbaren Post erklärte er: "Netflix hat 200 Millionen in diese Serie investiert und sie dann sofort einen Monat nach Start gecancelt."

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Der Post ging viral. Viele Fans hatten seit dem Start nicht mehr an die Serie gedacht – oder gar noch "nie davon gehört":





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"Mir war nicht bewusst, dass Jupiter's Legacy existiert."

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200 Millionen US-Dollar für eine Serie, die keinen nennenswerten Fußabdruck hinterlassen hat und die nur eine Staffel lief? Viele Fans vermuten, natürlich nicht ernstgemeint, Geldwäsche hinter dem Fall.

"Wurde sie auf den Cayman Islands gefilmt?"

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"So betreibt Hollywood Geldwäsche."

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Jupiter's Legacy steht bis heute beispielhaft für eine verfehlte Netflix-Strategie: Möglichst viel, möglichst schnell veröffentlichen – und mal schauen, was kleben bleibt. Jupiter's Legacy sollte deshalb nicht vergessen werden, sondern eine Warnung sein. Lest hier unsere Meinung zur Serie: Jupiter's Legacy leidet unter der chronischen Netflix-Krankheit.



Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

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