Nie wieder Drachen: Game of Thrones-Star erteilt Fantasy-Zukunft klare Absage

Die HBO-Serie Game of Thrones machte mehrere ihrer Darsteller:innen zu Stars. Einer davon möchte aber dennoch nie wieder etwas mit dem Fantasy-Genre zu tun haben.

Selbst über sechs Jahre nach ihrem Ende ist die Hit-Serie Game of Thrones immer noch in aller Munde, sei es dank der beiden Spin-offs House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms oder aufgrund der ewig währenden Fan-Diskussionen um das kontroverse Ende des Fantasy-Epos.

Daher verwundert es kaum, dass die GoT-Stars auch heute noch regelmäßig zu der beliebten Serie befragt werden. Diese Erfahrung machte nun zuletzt Emilia Clarke, die in einem aktuellen Interview mit der New York Times ebenfalls auf Game of Thrones zu sprechen kam – und dabei offiziell mit dem Fantasy-Genre abschloss.

Game of Thrones-Star Emilia Clarke will nie wieder Fantasy drehen

Als Darstellerin der Drachenkönigin Daenerys Targaryen stand Clarke für alle acht Staffeln der HBO-Produktion vor der Kamera und wurde dadurch zum Weltstar. Und obwohl die Britin schon damals kurz nach dem Dreh ihrer letzten Game of Thrones-Szene ihre Dankbarkeit für die Serie ausdrückte, will sie in Zukunft offenbar großen Abstand von Fantasy-Geschichten nehmen:

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ihr mich jemals wieder auf einem Drachen oder auch nur im selben Bildausschnitt mit einem Drachen sehen werdet.



Fans, die also auf eine erneute Kombination von Emilia Clarke und Fantasy in absehbarer Zeit gehofft haben, werden von der Aussage der Schauspielerin wohl recht enttäuscht sein. Nachvollziehbar ist ihr Entschluss aber durchaus. Schließlich verbrachte Clarke etwa die Hälfte ihrer bisherigen Karriere mit der Arbeit an der Serie und sehnt sich deshalb nach neuen Rollen, die sich möglichst weit von dieser Genre-Erfahrung abgrenzen.

Dazu dürfte auch ihr neuestes Engagement zählen: Ab morgen startet nämlich in den USA ihre neue Serie Ponies, in der sie als unfreiwillige Agentin eine Mordverschwörung aufdecken muss. In Deutschland läuft der humorvolle Spionage-Thriller ab dem 16. Januar bei Sky Atlantic bzw. WOW.

Wo läuft Game of Thrones im Stream?

Alle acht Staffeln von Game of Thrones könnt ihr aktuell ausschließlich beim neuen Streaming-Dienst HBO Max in einer Abo-Flatrate sehen. Bei diversen anderen Anbietern gibt es das Fantasy-Epos zudem als Kaufoption.

