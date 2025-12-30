Nie wieder Rambo: 2025 hat die alten Männerhelden beerdigt – 3 Meisterwerke beweisen es

Hypermaskuline Figuren gehören zum alten Eisen – das hat das Kinojahr 2025 eindrucksvoll bewiesen. Und zwar dank Filmen wie One Battle After Another, 28 Years Later und Weapons.

In den 80ern konnten Männer noch Männer sein, behaupten manche. Gigantische Oberarme mit gigantischen vollautomatischen Waffen pflügten Legionen an Gegnern nieder und zogen unzählige Frauen an sich – die meisten von ihnen hilflos, eindimensional und leicht bekleidet. In den Welten von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gab es keinen Platz für Zweifel, Schwäche und Emotionen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und das ist auch gut so.

Dass es anders geht, haben 2025 so viele Filme wie noch nie bewiesen, allen voran One Battle After Another, 28 Years Later und Weapons – Die Stunde des Verschwindens. Sie zerpflücken das Gewaltpotenzial ihrer hypermaskulinen Figuren, ersetzen deren Brutalität durch Machtlosigkeit und ihren Herrschaftsanspruch durch Lächerlichkeit. Aber vor allem zeigen sie eine Alternative auf, für alle, die nicht nur Unterhaltung, sondern auch Inspiration im Kinosaal suchen. Eine neue Männlichkeit, die an Sanftmut gewinnt und an Stärke nichts verliert.

One Battle After Another zeigt Männlichkeit als Faschismus

Mit wie viel Eifer und Lust sich Filmemacher:innen 2025 die Männlichkeit als Zielscheibe vorgeknöpft haben, stellt One Battle After Another wohl am Eindrücklichsten heraus: Regisseur Paul Thomas Anderson hat den Couch-Revoluzzer Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio) und den strammen Offizier Steven J. Lockjaw (Sean Penn) zu den zwei extremsten Polen der Maskulinität geformt.

Lockjaw ist die Karikatur eines brachialen Action-Helden: gnadenlos, lüstern, kämpferisch, süchtig nach der Akzeptanz anderer Männer. Was ihn in den 80ern zum Rambo gemacht hätte, macht ihn heute zum Faschisten: Lockjaw ergötzt sich an seiner Kompromisslosigkeit, an seiner militärischen Härte, die selbst vor seiner eigenen Tochter (Chase Infiniti) nicht haltmacht. Er lechzt nach einer Welt, die alte, weiße Männer wie ihn für Brutalität belohnt.

Und gleichzeitig ist er so verletzlich: Der revolutionären Urgewalt seiner Angebeteten Perfidia (Teyana Taylor) hat er nichts entgegenzusetzen – er verfällt ihr mit Haut und Undercut. Seine ultrabetonte Maskulinität liegt bloß wie eine wunde Stelle auf der Haut: Als ihn seine Tochter zu seinem engen T-Shirt befragt, entgegnet er verbissen und wie aus der Pistole geschossen: "Ich bin nicht schwul!" Seine Härte offenbart eine panische Angst vor dem, was er als Schwäche empfindet.

Pat ist anders: DiCaprios Figur mag ein nervöser und verwirrter Faulpelz sein, aber er hat echte Ideale, mit denen er gegen die politische Obrigkeit ankämpft. Statt Machtgier hat er Kompetenz: Er besitzt als Sprengstoffexperte einen realen Nutzen für seine Mistreiter, akzeptiert aber die Führung von Frauen wie Perfidia und "Junglepussy" (Shayna McHayle). Der Kontrast zeigt sich allerdings vor allem im Umgang mit seinem Kind.

Seiner Tochter ordnet er im Prolog den revolutionären Kampf unter – der Sorge um sie gilt all sein Handeln im weiteren Verlauf des Films. Bei Lockjaw ist es genau umgekehrt: Selbst das Leben seiner Tochter muss dem Aufstieg in eine reiche, rassistische Elite geopfert werden. Unfähig zeigt er sich, wenn mehr von ihm verlangt wird als pure Härte.

28 Years Later zeigt, wie Väter scheitern

Genau an dieser Beziehung – der zu den eigenen Kindern – entzündet sich auch in 28 Years Later und Weapons das Pulverfass einer gefährlichen Männlichkeit: In den Vätern Jamie (Aaron Taylor-Johnson, 28 Years Later) und Archer (Josh Brolin, Weapons) brodelt ein explosives Temperament, das aufgrund ihrer Hilflosigkeit in die Luft fliegt. Beide sehen ihren Wert in der Schutzfunktion für ihre Kinder, und trotz aller traditionellen männlichen Eigenschaften, trotz aller Härte und Strenge, versagen sie.

Archer tut dies ohne eigene Schuld – eine Hexe hat seine Kinder entführt. Als er auf die panische Grundschullehrerin Justine (Julia Garner) einschimpft und sie verdächtigt, sein Kind entführt zu haben, zeigt sich lediglich die Hilflosigkeit einer Maskulinität, die ihr Fundament verloren hat.

Jamie dagegen zerstört vor dem Hintergrund der Zombie-Apokalypse seine Familie selbst: Er kämpft, jagt, trinkt und ergeht sich in sexuellen Eskapaden – aber sein typisch männliches Draufgängertum entkernt seinen ebenso traditionellen Beschützerinstinkt, als ihn sein eigener minderjähriger Sohn wegen seines Ehe- und Vertrauensbruchs aus dem Haus wirft.

One Battle After Another und 28 Years Later zeigen eine Alternative

Die traditionelle Männlichkeit ist vielen weiteren Filmen 2025 auf dem Rückzug: Bugonia dreht sich um einen gebrochenen Mann (Jesse Plemons), dessen Verschwörungstheorien in den trüben Gewässern der Incel-Bewegung fischen. Der Protagonist von Der Brutalist erleidet auf dem Höhepunkt des Films mit einer Vergewaltigung den grausamsten Schlag gegen sein männliches Selbstbewusstsein.

Selbst das fröhlich-skurrile Biopic Better Man – Die Robbie Williams Story, in dem der Rockstar Robbie Williams als Schimpanse dargestellt wird, trifft seine Aussage – gerade weil es der traditionellen Männlichkeit ausweicht: "Wer sich zum Tier macht, befreit sich von dem Schmerz, ein Mensch zu sein", erklärte der britische Autor Samuel Johnson. Die männlichen Makel des Helden sind nur als Groteske entschuldbar.

Aber worauf wollen all diese Filme hinaus? Nehmen sie nur eine Männlichkeit aufs Korn, die schon seit längerem, und oft genug zu Recht, unter Beschuss steht? Ja. Aber sie bieten zum testosterontriefenden Macht- und Gewaltmenschen, der Jahrzehnte zuvor so sehr gefeiert wurde, auch eine Alternative an.

Leonardo DiCaprios Pat hat viele Fehler, aber auch zwei Eigenschaften, die ihn zum Helden einer neuen Männlichkeit machen: Demut und ein starkes Herz. Während Demut ihm den Machtkampf mit den weiblichen Figuren versagt, hält ihn seine Überzeugung als Vater dazu an, seine Tochter zu retten.

Ähnlich ist es mit dem jungen Spike (Alfie Williams), der in 28 Years Later als Gegenpol zu seinem Vater Jamie aufgebaut wird: Zwar ist er noch ein Kind, doch auch er wird von seinem Herzen getrieben, als er die Krankheit seiner Mutter zu heilen versucht. Und als er sich gegen seinen Vater stellt, tut er es nicht aus einem Machtgebahren heraus, sondern weil Jamies Machismo sein Vertrauen verraten hat.

Warum braucht es eine neue Männlichkeit im Kino?

Filme wie One Battle After Another, 28 Years Later, aber auch Train Dreams, Superman oder Queer haben 2025 für eine sanfte Form der Männlichkeit plädiert, die statt Autorität und Gewalt Zuneigung und ruhiges Selbstbewusstsein befürwortet. Aber warum? Haben sie überhaupt ein Feindbild, gute 40 Jahre nach der Ära von Schwarzenegger und Stallone?

Zunächst einmal sollte man dankbar sein, dass zur kraftstrotzenden Hypermaskulinität der 80er überhaupt eine Alternative existiert. Und wer glaubt, dass die angestaubten Ideale von einst nicht mehr zu finden sind, sollte einen Blick in die Welt werfen.

Sie ist voll von wütenden Männern mit verletztem Stolz, die die Vergangenheit rühmen und stets einen Finger am Abzug haben. Das Kino hat gezeigt, dass man ihnen den Sieg nicht überlassen muss.