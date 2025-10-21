Niederlage von Dwayne Johnson ist endgültig: Keiner seiner Filme spielte weniger ein als dieser

Mit The Smashing Machine nahm Dwayne "The Rock" Johnson das erste Mal seit Jahren eine Filmrolle außerhalb des großen Blockbuster-Kinos an. Der Film erwies sich an den Kinokassen jedoch als enormer Flop.

Dwayne Johnson trat um die Jahrtausendwende herum unter dem Pseudonym "The Rock" als Wrestler der WWE erstmalig ins Rampenlicht. Zum absoluten Superstar wurde er durch seine Arbeit als Schauspieler und seine Präsenz in den sozialen Medien. Nach Blockbuster-Filmen wie Jumanji: Willkommen im Dschungel und Red Notice war er mit The Smashing Machine nun nach Jahren wieder in einer kleineren Produktion zu sehen, in der er auch darstellerisch gefordert wurde. Der Film erwies sich jedoch als enormer Flop.

The Smashing Machine enttäuscht an den Kinokassen

The Smashing Machine ist ein von Benny Safdie inszeniertes Sportdrama. Der Regisseur hat vorher mit seinem Bruder Joshua Safdie zusammen die Filme Good Time und Der schwarze Diamant inszeniert. Auch Joshua Safdie bringt mit Marty Supreme demnächst einen eigenen Film in die Kinos, für den Timothée Chalamet jahrelang heimlich Tischtennis üben musste.

The Smashing Machine läuft hierzulande bereits seit dem 2. Oktober in den Kinos, verfehlt jedoch bei weitem den erhofften Erfolg. Wie Collider berichtet, konnte der Film von seinem 50 Millionen US-Dollar Budget bislang nur 15 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Der Film ist somit der größte Misserfolg an den Kinokassen in der Karriere von Dwayne Johnson.

Der Film gewährt einen Einblick in die Karriere und das Privatleben des Ringers und MMA-Kämpfers Mark Kerr, der von Johnson verkörpert wurde. Johnson ist für die Rolle einen transformativen Prozess eingegangen, da sein Aussehen mithilfe von Make-up, Prothesen und Perücken an das von Kerr angepasst wurde.

Wann und wo kann man The Rock als Nächstes sehen?

Dwayne Johnson dreht nun einen weiteren Film mit dem Smashing Machine-Regisseur Benny Safdie. Der Film heißt Lizard Man und hat bislang noch keinen Starttermin. Bereits im nächsten Jahr erscheinen aber mit Jumanji 3 und dem Live-Action-Remake von Vaiana gleich zwei weitere Filme mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle.

Nach dem negativen The Smashing Machine-Ergebnis an den Kinokassen könnte der Film außerdem immer noch einen wichtigen Meilenstein für Johnson bedeuten. Bei der kommenden Oscarverleihung könnte er sehr wahrscheinlich eine Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommen und sich Chancen auf einen Sieg ausmalen.