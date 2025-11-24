Niemand freut sich so sehr auf Die Mumie 4 wie Brendan Fraser selbst: "Habe 20 Jahre auf den Anruf gewartet"

Brendan Fraser bestätigte bereits seine Rückkehr in Die Mumie 4. Nun verrät er, dass die Fortsetzung endlich seine lange geplante Vision wahr macht – auch die Fans dürfte sie begeistern.

Mit Die Mumie 4 wird nicht nur für viele Fans ein Traum wahr, sondern auch für Brendan Fraser selbst. Der Schauspieler erklärte kürzlich in einem Interview mit der Associated Press , er habe zwei Jahrzehnte auf den Anruf für den Film gewartet. Und zwar, um endlich jene Version des Abenteuers umzusetzen, die ihm seit den frühen 2000ern vorschwebe.

Brendan Fraser will mit Die Mumie 4 die Fans glücklich machen

Die Mumie-Reihe startete 1999 und wurde mit Die Mumie kehrt zurück (2001) und Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) zu einem globalen Blockbuster-Universum. Zusammen mit dem Spin-off The Scorpion King (2002) spielte das Franchise über 1,4 Milliarden US-Dollar ein, wie The Numbers zeigt.

Auf die Frage, ob die Filme nach 17 Jahren nicht in Frasers Vergangenheit liegen würden, antwortet der Schauspieler: "Der Teil, den ich machen wollte, wurde nie gedreht."

Er sei zwar sehr stolz auf den dritten Film, aber dieser stehe für sich, so Fraser. Er selbst habe eine ganz andere Handlung im Kopf gehabt. Tatsächlich wirkt Das Grabmal des Drachenkaisers für viele Fans in der Reihe fremd – etwa da die Handlung erstmals Ägypten verlässt. Diese Entscheidung sei eine praktische gewesen, erklärte der Star. Man habe in Shanghai gedreht, da NBC die Rechte zur Übertragung der olympischen Spiele hatte und so die Arbeit an beiden Ereignissen an einem Ort vereinte.

Neben dem Drehort veränderte sich auch die Stammbesetzung. Statt Rachel Weisz wurde Maria Bello für die Rolle der Ägyptologin Evelyn Carnahan besetzt. Für Die Mumie 4 kehrt allerdings auch Weisz zum Franchise zurück.



Fans hoffen im Übrigen auf eine Rückkehr von John Hannah, der als Evelyns verpeilter Bruder Jonathan das Trio vervollständigen würde. Sollte die Handlung wieder nach Ägypten verlegt werden, darf auch Oded Fehr als mysteriöser Medjai-Kämpfer nicht fehlen.



Mit Die Mumie 4 kann Fraser endlich die Fortsetzung machen, die er schon 2008 drehen wollte: "Ich habe 20 Jahre lang auf diesen Anruf gewartet. [...] Es ist an der Zeit, den Fans zu geben, was sie wollen."

Scream-Regisseure für Die Mumie 4 verpflichtet

Angeführt wird das neue Projekt vom Regie-Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die bereits die Horror-Komödie Ready or Not sowie das Scream-Reboot inszenierten. Dass die beiden Horror mit Spaß verbinden können, haben sie schon bewiesen. Jetzt kommt mit Mumie 4 noch der Abenteuerfaktor hinzu.

