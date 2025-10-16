Niemand hat mit diesem Nummer-1-Hit bei Netflix gerechnet: Er geht auf eine wahre Geschichte zurück

Seit letzter Woche befindet sich die berührende Militärserie Boots bei Netflix und sorgt für Begeisterung. Doch was versteckt sich genau hinter dem Überraschungshit?

Netflix greift oft tief in die Tasche, wenn es um die Bewerbung eines neuen Blockbusters geht, sowohl im Film- als auch im Serienbereich. Gerade erst konnten wir das mit Monster: Die Geschichte von Ed Gein erleben: Schnurstracks ist die neue Staffel der Anthologieserie an die Spitze der Streaming-Charts bei Netflix marschiert.

Doch Moment, was war das? Keine zwei Wochen später stößt eine unscheinbare Serie namens Boots den Serienkiller-Titan vom Streaming-Thron – und das, obwohl die meisten Menschen vermutlich noch nie etwas von ihr gehört haben. Deswegen wollen wir euch kurz einen Überblick über den neuesten Überraschungshit schaffen.

Was versteckt sich hinter der Netflix-Serie Boots?

Hier kommen die groben Fakten: Die 1. Staffel von Boots feierte am 9. Oktober 2025 ihre Premiere bei Netflix und umfasst insgesamt acht Episoden mit einer jeweiligen Lauflänge zwischen 40 und 50 Minuten. Es handelt sich um eine Verfilmung – Grundlage sind die 2015 erschienen Memoiren The Pink Marine von Greg Cope White.

Greg Cope White ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Produzent. Bevor er in Hollywood Fuß fasste, diente er sechs Jahre lang als Marine beim US-Militär und erlangte dort den Rang eines Sergeant. In seinen Memoiren schreibt er vor allem über seine Erfahrungen als heimlich schwuler Mann im US-Militär.

Boots, die Serie, verlagert die Geschichte in die 1990er Jahre und stellt uns mit Cameron Cope (Miles Heizer) ein Alter Ego von Greg Cope White vor. Cameron schließt sich in jungen Jahren mit seinem besten Freund Ray McAffey (Liam Oh) ebenfalls den Marines an und gerät somit in eine Welt aus strengen Regeln und Gesetzen.

Ist Boots die Netflix-Version von Full Metal Jacket?

In dieser Welt spielen Dinge wie LGBTQ+-Rechte und das freie Ausleben der eigenen sexuellen Identität keine Rolle, im Gegenteil: Cameron muss sich dem eintönigen Alltag der anderen Soldaten anpassen und den Befehlen seiner Vorgesetzten ohne Wenn und Aber Folge leisten. Ewig kann und will er sein wirkliches Selbst nicht verbergen.

Bei der Beschreibung der Geschichte kommen vor allem die niederschmetternden Bilder der ersten Hälfte von Full Metal Jacket ins Gedächtnis, wo wir in die Abgründe einer Militärausbildung vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs eintauchen. Boots wählt jedoch einen anderen Weg als der von Stanley Kubrick inszenierte Kriegsfilm.

Der Tonfall ist deutlich leichter und lebendiger. Ernste Themen werden dadurch jedoch nicht verharmlost. Vielmehr wählt die Serie in ihrer feinfühligen Erzählung und Gestaltung einen empathischen Weg, um sich den Figuren und ihren Konflikten anzunähern. Wo Full Metal Jacket vor allem mit Kälte aufwartet, sucht Boots die Wärme.

Was sagt die Kritik zur Militärserie Boots bei Netflix?

Bei der Kritik kommt das Konzept sehr gut an. Für Looper schreit Nina Starner:

Letztendlich hat Boots alles, was eine großartige Serie ausmacht: ein solides Konzept, eine großartige Besetzung und einen legendären Produzenten wie Norman Lear. Die Serie hebt sich jedoch durch ihre emotionale und dennoch humorvolle Herangehensweise an ein zugegebenermaßen ernstes Thema deutlich von anderen ab.

Bei der New York Times resümiert Jen Chaney:

Alle üblichen Merkmale von Geschichten über Marines in der Ausbildung sind hier zu finden: die Hindernisparcours-Montagen, die wütenden Drill-Sergeants, die 'Oorah!'-Rufe. Aber die Serie taucht auch auf frische, nuancierte Weise in die anspruchsvollen Alltagsrealitäten und Opfer des Militärlebens ein.

Und Samuel R. Murrian gibt bei Collider an:

[Boots] ist gewagt, witzig und frisch, aber was es wirklich auszeichnet, ist eine Kombination aus handwerklichem Können und erzählerischer Disziplin, die an jede Fernsehserie erinnert, die sich über lange Zeit bewährt hat.

Boots befindet sich auf dem besten Weg, zu einem neuen Netflix-Darling zu werden. Hauptdarsteller Miles Heizer kennt sich bei dem Streamer bestens aus: Als Alex Standall war er von 2017 bis 2020 in der Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht zu sehen. Darüber hinaus spielte er in Filmen wie Nerve (2016) und Love, Simon (2018) mit.

Geht Boots mit Staffel 2 bei Netflix weiter?

Ob die Serie verlängert wird, ist aktuell unklar. Bislang scheint es keine konkreten Pläne für eine 2. Staffel von Boots zu geben. Heizer zeigte sich jedoch bereits offen gegenüber der Idee weiterer Folgen. Dass Boots aktuell die Netflix-Charts dominiert, lässt zumindest hoffen, dass der Streamer die Option zur Verlängerung abwägt.

Alle acht Folgen von Boots könnt ihr bei Netflix im Abo streamen. Neben Miles Heizer und Liam Oh gehören u.a. Max Parker, Cedrick Cooper, Ana Ayora und die aus den Conjuring-Filmen bekannte Vera Farmiga zum Cast der Serie.