Niemand hatte diesen Thriller vorher auf dem Schirm – jetzt ist er Platz 1 bei Netflix

Die Wenigsten dürfen bisher von diesem Film etwas gehört haben. Seit dem Netflix-Release ist der südafrikanische Rache-Thriller 180 aber direkt an die Spitze der Charts geschossen.

Bei den eigenen Filmen und Serien sorgt Netflix immer wieder für handfeste Überraschungen. So thront aktuell ein neuer Rache-Thriller an der Spitze der Charts, der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und von dem die wenigsten Streaming-Fans zuvor etwas gehört haben dürften. Die Rede ist von 180.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Im Thriller 180 wird ein verzweifelter Vater zum Berserker

Im Film von Regisseur Alex Yazbek spielt Prince Grootboom den Protagonisten Zack, dessen Sohn bei einer Konfrontation mit Gangstern schwer verletzt wird. Da ihn die Justiz hängen lässt, greift die Hauptfigur irgendwann auf Selbstjustiz zurück und wird zum wutentbrannten Rache-Berserker.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 20. April 2026):

180 ist am 17. April im Netflix-Abo erschienen und in Windeseile auf Platz 1 der Film-Charts angekommen. Grund dürfte die knallharte Rache-Thriller-Story sein, die schon vergleichbare Werke wie die John Wick-Reihe zu riesigen Publikumserfolgen gemacht hat. Im Gegensatz zu Keanu Reeves' Profikiller ist die Hauptfigur in 180 jedoch ein Durchschnittstyp, der immer verzweifelter zu extremsten Maßnahmen greift.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.