Niemand in Hollywood traut sich, diese Rolle von Christian Bale zu übernehmen

Christian Bale ist eine Hollywood-Ikone. Eine seiner bekanntesten Rollen wird gegenwärtig neu aufgelegt – und niemand traut sich offenbar, in seine Fußstapfen zu treten.

Ganz Hollywood hat Angst vor Christian Bale: Wer übernimmt seine Nachfolge?

Christian Bale hat in den letzten 30 Jahren jede Menge berühmte Rollen gespielt. Neben seinen Batman-Auftritten gilt für viele sein Part als mordender Geschäftsmann in American Psycho als der ikonischste. So ikonisch offenbar, dassDas behauptet zumindest Autorenlegende Bret Easton Ellis

Ellis schrieb 1991 die Romanvorlage zu American Psycho und hat auch von der neuen Umsetzung Kenntnis. In seinem Podcast enthüllte er:

Einige sehr bekannte Schauspieler, deren Namen ich hier nicht nennen darf, haben die Rolle abgelehnt. Ich denke, das liegt vielleicht daran, dass sie nicht in Christian Bales Fußstapfen treten wollen.

Gerüchteweise wurden bereits Jacob Elordi und Austin Butler für die Rolle in Betracht gezogen. Ob sie das Angebot mit Hinweis auf Bales Meisterleistung ablehnten, ist allerdings nicht bekannt.

Obwohl das Casting in der neuen Adaption von Meisterregisseur Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) den Darsteller über Nacht ins Rampenlicht katapultieren könnte, wäre das angebliche Zögern vieler Stars nachvollziehbar. In der Geschichte Hollywoods gibt es viele Beispiele – von Evan Allmächtig bis zu Die Mumie – in der das Auswechseln einer ikonischen Hauptrolle ins Verderben führte.

Inhaltliche Details zu Guadagninos Adaption gibt es noch nicht. Ellis zufolge erwartet Fans allerdings eine völlig neue Erfahrung:

Wie ich höre, unterscheidet sich der Film völlig von Mary Harrons Adaption. Es ist ein völlig anderer Ansatz und wird mit ihrem Film keine Ähnlichkeit haben.

Wann kommt der neue American Psycho-Film ins Kino?

Bis sich Fans von den Unterschieden überzeugen können, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung.