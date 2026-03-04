Niemand in Hollywood traut sich, diese Rolle von Christian Bale zu übernehmen: Jetzt hat sich der Star erstmals selbst dazu geäußert

Eine der ikonischsten Christian Bale-Rollen soll mit einer neuen Adaption und einem anderen Schauspieler zurückkehren. Jetzt hat sich der Originalstar selbst zu dem Projekt geäußert.

Als Patrick Bateman in der Bret Easton Ellis-Verfilmung American Psycho hat Christian Bale eine seiner legendärsten Rollen gespielt. Seit 2024 steht bereits fest, dass der Skandalroman von Challengers-Regisseur Luca Guadagnino neu verfilmt wird. Die Frage ist nur, wer der nächste Patrick Bateman wird. Jetzt wurde Bale selbst auf die neue American Psycho-Adaption angesprochen und seine Meinung dazu ist deutlich.

Christian Bale zeigt großen Respekt vor American Psycho-Neuverfilmung

Zuletzt kursierten Namen wie Austin Butler (Elvis) und Jacob Elordi (Wuthering Heights) rund um die neue American Psycho-Verfilmung. Offiziell bestätigt wurde bis jetzt jedoch kein Star als Patrick Bateman-Besetzung. Vorlagenautor Bret Easton Ellis sprach vor kurzem selbst darüber, dass der Part in Hollywood wohl sehr abschreckend sei und Christian Bales Fußstapfen womöglich zu groß seien.

Jetzt wurde der Originalstar im Rahmen der Premiere seines neuen Films The Bride! - Es lebe die Braut vom Hollywood Reporter nach der Neuverfilmung gefragt. Bale sagte dazu:

Wer es versuchen will, soll es wagen. Ich habe die Dreharbeiten mit [Regisseurin] Mary Harron vor so vielen Jahren sehr genossen, ich habe fantastische Erinnerungen daran. Es ist eine mutige Entscheidung, so etwas zu versuchen – ich weiß nicht, ob es ein Remake wird oder was, ich weiß nichts weiter darüber. Aber ich wünsche ihnen alles Gute, ich mag mutige Menschen.

Einen Vorschlag, welcher junge Star den Patrick Bateman-Part nach ihm spielen sollte, gab Bale nicht ab.

Wann startet die neue American Psycho-Verfilmung im Kino?

Ein konkreter Starttermin des neuen American Psycho-Films ist noch nicht offiziell bekannt. Wir rechnen irgendwann 2027 mit einem Release. Im Roman führt Investmentbanker Patrick Bateman im 80er-New York ein oberflächliches Leben zwischen teuren Markenprodukten, Dinners in exklusiven Restaurants, schönen Frauen und Wall Street-Elite. Hinter der Fassade lebt er perverse und sadistische Sex- und Mord-Fantasien aus, bei denen offen bleibt, ob sie real sind oder nur im Kopf der Hauptfigur stattfinden.

Bislang ist nicht klar, wie stark sich Guadagninos Adaption an den Roman hält oder ob sein American Psycho vielleicht ein modernes Update der Vorlage wird. Falls ihr bis dahin nochmal die Version von 2000 mit Christian Bale schauen wollt, dann könnt ihr den ersten American Psycho-Film gerade bei Netflix im Abo streamen.