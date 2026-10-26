Niemand kann den Reacher-Ersatz bei Amazon Prime vom Thron stoßen

Seit letzter Woche gibt es eine neue Nummer 1 bei Amazon Prime. Der Reacher-Ersatz The Terminal List hält aktuell alle anderen Serien des Streamers in Schach.

Die Rückkehr von The Terminal List – Die Abschussliste hatte an ihrem ersten Tag zwar mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und schaffte es anfangs nur auf Platz 2 der Serien-Charts bei Amazon Prime. Am Freitag gelang ihr jedoch der Sprung an die Spitze – und dort steht die Action-Thriller-Serie nach dem Wochenende immer noch.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag konnte The Terminal List seine Position auf Platz 1 der aktuell beliebtesten Serien bei Amazon Prime in Deutschland halten. Selbst gefragte und ähnlich gelagerte Formate wie Reacher und die dazugehörige Spin-off-Serie Neagley könnten derzeit nicht mit The Terminal List mithalten.

Reacher-Ersatz: The Terminal List dominiert Amazon Prime

Vier Jahre mussten Fans auf die 2. Staffel von The Terminal List warten. Nun kann die Serie in den Charts auftrumpfen. Nicht zuletzt wartet sie mit einem riesigen Hollywood-Star in der Hauptrolle auf: Nach Blockbuster-Reihen wie Guardians of the Galaxy und Jurassic World spielt Chris Pratt einen ehemaligen Navy SEAL.

Konkret haben wir es hier mit James Reece zu tun, einer Romanfigur, die von dem US-amerikanischen Schriftsteller Jack Carr geschaffen wurde. In geschriebener Form hat Reece bereits sieben Abenteuer erlebt – die ersten beiden sind nun verfilmt. Ob die Serie auch den Rest adaptiert, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Die Amazon-Serien-Charts (Stand 26. Oktober 2026):

Amazon hat auf alle Fälle bereits mit dem Spin-off The Terminal List: Dark Wolf ordentlich in das Franchise investiert. Fans dürfen sich durchaus Hoffnungen auf eine 3. Staffel machen. Ausgehend von der zugrunde liegenden Buchreihe gibt es noch einige spannende Verschwörungen, in die James Reece hineingezogen werden kann.

Serien wie The Terminal List und Reacher bilden einen wichtigen Teil der DNA des Angebots von Amazon Prime. Düstere Action-Thriller, die nicht selten mit einem militärischen Hintergrund aufwarten und uns in die Welt von Geheimdiensten entführen – die Liste ist lang, von Hanna über The Widow bis Alex Cross und Jack Ryan.

The Terminal List muss weltweit ein paar Abstriche machen

Die große Frage ist, ob die 2. Staffel von The Terminal List die Erwartungen von Amazon Prime erfüllen kann. Während die Serie in Deutschland die Charts erfolgreich erobert hat, sieht es im weltweiten Vergleich etwas holpriger aus. Laut Flixpatrol stehen die neuen Folgen derzeit nur in zwölf weiteren Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts.

Auch bei Prime: Einer der besten Action-Blockbuster der letzten Jahre

The Terminal List könnte Opfer eines Trends werden, der im Streaming immer öfter zu beobachten ist: Erfolgreiche Serien kehren nach viel zu langen Pausen mit einer neuen Staffel zurück und können nur noch einen Bruchteil ihres ursprünglichen Publikums zurückgewinnen. Die nächsten Wochen werden mehr darüber verraten.