"Niemand wird das jemals verstehen können": Millie Bobby Brown fiel der Abschied von Stranger Things schwerer als gedacht

Das Ende von Stranger Things nach zehn langen Jahren hat Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown sehr mitgenommen. Nach dem Finale stürzte sie in eine depressive Episode.

Stranger Things hat nicht nur Netflix-Fans über fast zehn Jahre in Atem gehalten, sondern auch seine Stars über eine Dekade lang begleitet. Besonders beim Jungcast um Millie Bobby Brown verwundert es wenig, dass ihnen der Abschied nach all der Zeit nicht leicht gefallen ist – sie haben schließlich große Teile ihrer Kindheit und Jugend mit der Serie verbracht.

Wie die Schauspielerin jetzt in einem neuen Interview enthüllte, ging es ihr nach dem Finale tatsächlich überhaupt nicht gut.

Stranger Things-Abschied hat Millie Bobby Brown schwer mitgenommen

Am Mittwoch war Millie Bobby Brown im Podcast Happy Sad Confused von Josh Horowitz zu Gast (via Variety ) und sprach ausführlicher über ihre Zeit nach dem Stranger Things-Finale. Dabei erklärte sie, dass sie den Januar 2026 nicht noch einmal erleben wolle, der der Veröffentlichung der Finalepisode in der Silvesternacht folgte:

Ich bin in eine leichte, leichte Depression gefallen. Es war sehr schwer für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach der Serie passiert. Ich bin eine ziemlich lebensfrohe Person.

Dabei machte sich Brown viele Gedanken um die Beziehung zu ihren Stranger Things-Co-Stars, die sie nach dem großen Abschied auf keinen Fall verlieren wollte:

Sie dachten wahrscheinlich, ich wäre verrückt. Ich meinte, 'Wir sind noch Freunde, oder? Ihr werdet nicht aufhören, mit mir zu reden, oder?' Ich meinte, 'Es tut mir Leid, falls ich euch jemals verärgert habe' und habe einfach versucht, jede Woge zu glätten. 'Es waren zehn Jahre und ich würde gerne weiter befreundet sein. Wir sind Geschwister.'

Und dann war ich am Strand, es war wunderschön und ich habe einfach nur da gesessen und geweint. Es war eine echt schwere Zeit für mich.

Besonders die außergewöhnliche Erfahrung, mit der Serie aufzuwachsen, sei etwas, das die Schauspielerin immer noch nicht richtig verarbeitet habe:

Niemand wird das jemals verstehen können. Ich habe mit der Serie angefangen, als ich zehn Jahre alt war und dieser Charakter war ich, und diese Menschen waren mehr in meinem Leben als meine Familie. Ich habe diese Menschen öfter gesehen, als nach Hause zu gehen und mit meiner Familie zu Abend zu essen. Sich davon nach zehn Jahren zu verabschieden, war eine sehr, sehr emotionale Sache und ich werde Eleven mehr als alles andere vermissen.

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Millie Bobby Brown bleibt Netflix nach Stranger Things treu

Auch wenn Millie Bobby Brown die Arbeit an Stranger Things wohl oder übel hinter sich lassen muss, hat sie eine ganze Reihe an neuen Projekten, auf die sie und ihre Fans sich freuen können. Den Auftakt bildet schon in wenigen Tagen Enola Holmes 3, worin sie bereits zum dritten Mal in die Rolle der titelgebenden Meisterdetektivin schlüpfen wird. Das Krimi-Abenteuer startet am 1. Juli 2026 bei Netflix.

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Danach steht unter anderem die RomCom Picture This für Brown auf dem Netflix-Plan, darüber hinaus wurde die Serie Prism angekündigt, während die Schauspielerin auch in der Verfilmung ihres eigenen Debütromans Nineteen Steps zu sehen sein wird. Ein Projekt mit ihrem Stranger Things-Co-Star David Harbour sei ebenfalls in Planung – und passiere wohl bereits "früher als erwartet".