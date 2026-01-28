"Niveauloser geht's kaum noch": Dschungelcamp-Fans rechnen mit Stefan Raabs neuer RTL-Show ab

Stefan Raab will mit seiner ganz eigenen Spezialsendung beim diesjährigen Dschungelcamp mitmischen. Seine Sendung kommt aber nicht bei allen Zuschauer:innen gut an.

Ganz Deutschland ist seit wenigen Tagen im Dschungel-Fieber, denn Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ist mit der 19. Staffel bei RTL gestartet. Einige Sendungen müssen deswegen ihren Sendeplatz freimachen, da täglich um 20:15 Uhr live ins Dschungelcamp geschaltet wird. Einer lässt sich aber nicht aus dem Programm streichen: Stefan Raab. Der ging nämlich mit seiner eigenen Spezialshow an den Start – und erntet sofort Kritik vom Publikum.

Die halbe Stunde nach der Stunde: Stefan Raab knüpft sich das Dschungelcamp vor

Das Dschungelcamp gibt es nicht ohne Die Stunde danach. In der Sendung laden Olivia Jones und Angela Fünffingererben täglich nach der regulären Dschungelfolge Ex-Dschungelcamper:innen und andere TV-Gesichter ein, um die Geschehnisse im Camp zu besprechen.

Stefan Raab ging jetzt selbst mit einer eigenen Dschungelshow an den Start. Er macht aus Die Stefan Raab Show eine Specialausgabe für die RTL-Realityshow. Dienstags, mittwochs und donnerstags reagiert der Entertainer in gewohnter Raab-Manier in Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach auf die aktuelle Ausgabe des Dschungelcamps. Um 23:30 Uhr gibt es Raabs Sendung bei RTL zu sehen und im Anschluss bei RTL+.

Fans sind genervt von Raabs Reaktionen

Wer Stefan Raab kennt, der weiß, dass das Multitalent niemals ein Blatt vor den Mund nimmt und sich für keinen Witz zu schade ist. Diese Art legt Raab auch bei seiner Dschungelshow nicht ab und trifft dabei nicht nur auf positive Reaktionen des Publikums.

Auf Instagram lassen Fans kein gutes Haar an der Sendung und Raabs Witzen. Eine Userin macht ihrem Ärger Luft und kommentiert:

Niveauloser geht's kaum noch. Raab muss wohl einen Vertrag von RTL haben, der eine Zahlung garantiert, egal, was er macht. Und RTL versucht, ihn irgendwie zu beschäftigen und er liefert einen Flop nach dem anderen. Am besten sofort absetzen!

Eine andere Userin ist ähnlicher Meinung und schreibt:

Finde die Show richtig denunzierend für einige Teilnehmer des Dschungels und zwar unterste Schublade.

Dass Raab auch keinen Halt vor Witzen über Äußerlichkeiten macht, stößt dieser Zuschauerin besonders negativ auf:

Samira, die mit der Nase, die aussieht, wie ne Sprungschanze? Sach mal, geht’s noch?

Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die sich darüber freuen, dass Raab nach seiner Winterpause zurück im TV ist.