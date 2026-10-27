Noah Wyle ist der neue Sexiest Man Alive und dieses Serien-Meisterwerk ist der Grund

Noah Wyle wurde vom People Magazine zum Sexiest Man Alive 2026 ernannt. Diese "Ehre" verdankt der Schauspieler vor allem einer Serie, die unsere tiefsten Wünsche ausdrückt.

Noah Wyle ist der Sexiest Man Alive 2026. Das hat das People Magazine heute bekanntgegeben, das den "Mann mit dem größten Sexappeal" bereits seit 1985 auszeichnet. Moviepilot enthält sich an dieser Stelle einen Kommentar zu solchen Oberflächlichkeiten, aber die Wahl ist trotzdem ziemlich spannend, da sie etwas über den aktuellen Popkultur-Vibe aussagt.

Die Preisträger der vergangenen Jahrzehnte reichen von Mel Gibson (der allererste Sieger) über Brad Pitt bis hin zu Idris Elba, Chris Evans und vergangenes Jahr Jonathan Bailey. Allesamt Darsteller aus dem Kino; einige, wie Jonathan Bailey, mit großen Franchises wie Wicked und Jurassic World im Rücken. Noah Wyle passt so gar nicht in dieses Schema.

Wer ist Noah Wyle? Kein Kino-Star, aber er erlebt trotzdem einen zweiten Karriere-Frühling

Spitze Zungen behaupten, dass das People Magazine den Sexiest Man Alive immer zehn Jahre zu spät krönt. Im Fall des 55-jährigen Amerikaners kommt das Magazin streng genommen etwa 30 Jahre zu spät. Noah Wyle wurde nämlich schon in den 1990ern an der Seite von George Clooney im Krankenhausserien-Hit Emergency Room - Die Notaufnahme berühmt.

Als angehender Doktor John Carter spielte er sich mit einer einnehmenden Mischung aus Ehrgeiz und Naivität in die Herzen des Publikums. Während Clooney zu Kino-Weltruhm weiterzog, war Wyle 11 Staffeln lang Teil des Ensembles. Der Höhepunkt seiner Karriere schien damit schon erreicht. Nach seinem Ausstieg aus E.R. im Jahr 2006 arbeitete Noah Wyle weiter, etwa als Hauptdarsteller im Indiana Jones-Verschnitt The Quest und in der Sci-Fi-Serie Falling Skies, aber keine der Produktionen konnte an den frühen Erfolg heranreichen. Was für die meisten Menschen Hollywood absolut zufriedenstellend wäre. Ein Mega-Hit und dauerhafte Beschäftigung – was will man mehr?

Umso erstaunlicher ist das Comeback, das Noah Wyle seit dem Start von The Pitt 2025 genießt. Die Echtzeit-Krankenhausserie ist ein geistiger Nachfolger von Emergency Room, nur mit neuen Figuren und einem anderen Konzept. Jede Staffel begleitet eine Schicht in einer Notaufnahme in Pittsburgh (daher der Titel). Der Mix aus E.R. und 24 begeistert mit einer sogartigen Erzählung, die einen direkt reinzieht ans Patientenbett, und gleichzeitig stresst und fasziniert. Das überzeugte auch Kritik und Publikum. The Pitt ist eine der am meisten gefeierten Serien der letzten Jahre und Noah Wyle ist das Gesicht des Serienmeisterwerks.

Bei Kritiken-Aggregatoren wie Rotten Tomatoes (99 Prozent für Staffel 2!) und Metacritic (92 Punkte) überschlagen sich die positiven Reaktionen. Die Serie wurde 7-mal mit dem Emmy, dem bedeutendsten amerikanischen Fernsehpreis, ausgezeichnet, darunter der Preis für die Beste Dramaserie und den besten Darsteller für Wyle. Das Publikum stimmt zu, wie eine herausragende Moviepilot-Community-Bewertung von 8,4 von 10 Punkten zeigt. Unsere Redaktion hat The Pitt zudem auf Platz 2 der bisher besten Serien 2026 gewählt.

Noah Wyles Wahl zum Sexiest Man Alive drückt eine Sehnsucht nach Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein aus

Die Wahl zum Sexiest Man Alive ist selbstverständlich vor allem eines: ein potenzieller Aufreger, der sich an Äußerlichkeiten aufhängt. Die Entscheidung für Noah Wyle ist aber in Teilen eine Entscheidung für seine Figur und das, was sie ausstrahlt. Wyle spielt in The Pitt den erfahrenen Oberarzt der Notaufnahme Dr. Michael "Robby" Robinavitch. Dr. Robby, wie er genannt wird, zeichnet sich durch sein Verantwortungsbewusstsein aus, durch seinen Kenntnisreichtum, Fairness im Umgang mit Mitarbeitenden und eine Ruhe selbst in Extremsituationen.

Wie viele aktuelle Held:innen von Dramaserien trägt auch Dr. Robby traumatische Erfahrungen mit sich herum, aber in gewisser Weise ist er das Gegenbild zu den Serien-Antihelden, die uns jahrelang fasziniert haben. Man denke an Dexter, Walter White, Tony Soprano oder auch die gesamte Lannister-Familie. Dr. Robby unterscheidet sich aber auch von den klassischen Traumtypen aus Krankenhausserien, die bisher vom People Magazine ausgezeichnet wurden, nämlich George Clooney aka Doug Ross aus Emergency Room oder Patrick Dempsey, dessen Derek Sheperd in Grey's Anatomy nicht zufällig den Beinamen McDreamy trug.

Während die anderen mit ihren Figuren als romantische Götter in Weiß auftraten und auch so inszeniert wurden, bleibt Dr. Robby – das zeigt schon sein Spitzname – eine warme Vaterfigur, die unser Herz durch Sensibilität und eine unterschwellige Gebrochenheit gewinnt. Allesamt durchaus romantische Züge, aber es braucht schon etwas Fantasie, um Dr. Robby im Stress-Malstrom von The Pitt als romantischen Helden zu lesen.

Die Wahl von Noah Wyle zum Sexiest Man Alive drückt also – genau wie der Erfolg von The Pitt – auch eine allgemeine Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Kompetenz aus, die in Krisenzeiten gefragt ist. Ob in einer Notaufnahme oder darüber hinaus.