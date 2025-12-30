Noch 4 Tage auf Netflix: Berüchtigter Fantasyfilm, der seinen Regisseur für immer veränderte

Eine Fantasy-Katastrophe versenkte 2017 ein ganzes Universum und war für Macher Alex Kurtzman eine erschütternde Erfahrung. Bei Netflix gibt es ihn noch kurze Zeit zu sehen.

Die Mumie mit Tom Cruise war ein unfassbarer Flop. Nach enttäuschenden Kritiken und Kino-Bilanzen begrub er ein ganzes Fantasy-Universum unter sich. Das Leben von Regisseur Alex Kurtzman veränderte er auf "brutale" Weise. Bis zum 2. Januar ist er noch bei Netflix verfügbar.

Bei Netflix: Tom Cruise hatte "exzessive Kontrolle" über Fantasyfilm

Im The Playlist-Podcast Bingeworthy sagte er:

[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. So brutal es auch war, es machte mich zu einer tafferen Person und einem klarsichtigeren Filmemacher. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

Laut einem Variety -Bericht beeinflusste die "exzessive Kontrolle" Tom Cruises die Dreharbeiten enorm. Der Superstar ist bekannt dafür, an vielen kreativen Prozessen seiner Drehs Entscheidungsträger zu sein.

Ob dieses Verhalten für das Scheitern des Films verantwortlich ist, kann nicht nachvollzogen werden. Tom Cruises Fantasy-Flop riss das bereits teilbesetzte Dark Universe mit sich. Kurtzman scheint die Enttäuschung verwunden zu haben. Er hat unter anderem gerade die Dreharbeiten zu einer neuen Star Trek-Serie abgeschlossen.

Der Misserfolg von Die Mumie hat die Idee eines Zusammenhängenden Monster-Franchise der Produktionsfirma Universal zunichte gemacht: Ähnlich wie bei Marvel und DC sollte nach dem Blockbuster ein ganzes Universum in die Welt gesetzt werden, das beliebig erweitert oder durch Spin-offs bereichert werden konnte.

Dank des Erfolges von Der Unsichtbare zeigt Universal aber wieder neues Interesse an den einzelnen Akteuren. So erschien 2023 etwa die Dracula-Geschichte Renfield, 2025 kam der Horrorfilm Wolf Man ins Kino.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.