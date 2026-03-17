Noch 5 Tage gratis streambar: Der vielleicht beste Krimi aller Zeiten

Ein Whodunnit-Kriminalfilm so brillant, dass er sogar die kritische Autorin der legendären Vorlage um den Finger wickelte. Aktuell könnt ihr das mörderisch gut besetzte Meisterwerk gratis streamen.

Eigentlich hielt Autorin Agatha Christie nicht viel von Verfilmungen ihrer Kriminalromane. Es ist auch nicht schwer zu erahnen, warum. Viele der unzähligen Umsetzungen, wie neulich erst eine Krimi-Katastrophe von Netflix, lassen mehr als zu wünschen übrig. Es gab jedoch eine brillante Adaption, vor der selbst die Whodunnit-Meisterin ihren Hut ziehen musste: Mord im Orient Express aus dem Jahr 1974.

Falls ihr nur Neuverfilmungen kennt oder den Fall als Krimi-Fans noch überhaupt nicht unter die Lupe genommen habt, ist das Meisterwerk von Regisseur Sidney Lumet (Die zwölf Geschworenen, Network) absolutes Pflichtprogramm. Es streamt noch bis Sonntag, den 22. März in der Arte-Mediathek. An dem Tag läuft das knifflige Kammerspiel auf Gleisen auch ab 14:25 Uhr im TV-Programm des Kultursenders. Ansonsten findet ihr den Film bei diesen Anbietern.

Agatha Christies genialer Krimi-Klassiker Mord im Orient Express auf Arte

Meisterdetektiv Herucle Poirot (ultimativ und leider einmalig besetzt mit Albert Finney) reist nach einem Fall in Jordanien über Istanbul zurück nach London. Dank seines Freundes von der Eisenbahngesellschaft erhält er einen Platz im Schlafwagen des luxuriösen Orient Express – und n Bord ein seltsames Angebot: Der zwielichtige Geschäftsmann Mr. Ratchett (Richard Widmark) will Poirot als Personenschutz engagieren, nachdem er eine Reihe von Morddrohungen erhalten hat. Wenig sympathisierend mit dem Mann lehnt der Belgier mit den kleinen grauen Zellen ab, nur um die Entscheidung am nächsten Morgen leicht zu bereuen: Rachtett wurde tatsächlich in der turbulenten Nacht ermordet.

Während der Zug in Jugoslawien im Schnee feststeckt, macht Hercule Poirot sich auf Bitte seines Freundes Signor Bianchi (Martin Balsam) daran, den Fall gemeinsam mit dem anwesenden Arzt Dr. Constantine (George Coulouris) zu untersuchen, ehe die örtliche Polizei einschreitet. An hochkarätig besetzten Verdächtigen an Bord mangelt es jedenfalls nicht. Verhört werden:

Im Laufe der Ermittlung wird deutlich, dass mehrere Passagiere Verbindung zu einem fünf Jahre zurückliegenden Fall aufweisen. Damals wurde ein kleines Mädchen namens Daisy Armstrong entführt und ermordet, was eine ganze Reihe weiterer Tragödien nach sich zog. An Motiven mangelt es also ebenso wenig. Ganz im Gegensatz zu den Hinweisen am Tatort, von denen laut Poirot eindeutig zu viele anwesend sind ...

Ein genialer Roman in ebenso genialer Filmform

Verfilmungen von Mord im Orient Express gibt es mittlerweile einige. Zuletzt 2017 etwas aufgebläht und überinszeniert von und mit Kenneth Branagh, aber auch im Rahmen der langjährigen Poirot-Reihe mit David Suchet oder als modernes Reimagening mit Alfred Molina in der Ermittlerrolle. Und während fast jede Version irgendwie unterhaltsam bleibt – schließlich handelt es sich um einen der genialsten Kriminalfälle mit einer der ikonischsten Auflösungen in der Geschichte des Whodunnit-Genres – kommt bis heute nichts an Lumets Film mit Albert Finneys überlebensgroßer Poirot-Interpretation heran.

Dieser Mord im Orient Express besitzt alle Merkmale eines "gemütlichen" Kammerspielkrimis. Mit dermaßen weichgespülter Unschärfe im Licht des verschneiten Zuges, dass man manchmal glaubt, sich in einer verklärten Traumsequenz zu befinden. Gleichzeitig verliert der Film die Tragödie im Zentrum des Falles nicht aus den Augen und lässt zu passender Stelle inszenatorische Kniffe zu, die ebenso exzentrisch daherkommen wie der berühmte Ermittler aus der Feder von Agatha Christie.