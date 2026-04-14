Noch besser als Crime 101 bei Amazon Prime: Dieses Action-Thriller-Meisterwerk dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen

Crime 101 führt seit Tagen die Spitze der Streaming-Charts bei Amazon Prime an. Wenn ihr den Action-Thriller mit Chris Hemsworth mochtet, haben wir einen ganz besonderen Streaming-Tipp für euch.

Im Kino war Crime 101 nicht der erhoffte Erfolg. Seitdem der Film bei Amazon Prime streamt, erfreut er sich dafür umso größere Beliebtheit. Die Geschichte dreht sich um den Profidieb James Davis, der von Chris Hemsworth verkörpert wird und mit dem von Mark Ruffalo gespielten Detective Lou Lubesnick aneinandergerät.

Wenn euch Crime 101 gefallen hat und ihr auf der Suche nach ähnlichen Filmen seid, können wir euch den Heist-Film Heat nur an Herz legen. Der fungierte als Blaupause für den Action-Thriller mit Hemsworth und Ruffalo und lässt in ähnlicher Konstellation zwei Schauspiellegenden aufeinandertreffen: Robert De Niro und Al Pacino.

Nach Crime 101 bei Amazon Prime: Heat erzählt eine ähnliche Geschichte noch viel besser

De Niro schlüpfte in die Rolle von Neil McCauley, einem Kriminellen in Los Angeles, der sich genauso wie James Davis als Profi seines Fachs bezeichnen kann. Mit seiner Crew hat McCauley schon mehrere große Coups gelandet. Bei seiner jüngsten Unternehmung läuft jedoch einiges schief und er muss Hals über Kopf die Flucht ergreifen.

An diesem Punkt wird Pacinos getriebene Figur eingeführt: Vincent Hanna, der das Raub- und Morddezernat des LAPD anführt, nimmt die Verfolgung von McCauley auf. Fortan folgen wir den beiden Männern, die versuchen, sich mit allen möglichen Mitteln zu überlisten, insgeheim aber einen tiefen Respekt voreinander haben.

Neben Action und Spannung geht es in Heat um die endlose Melancholie zwischen den Figuren. Ausgesprochen wird sie zwar nie, doch sie ist in jedem Bild spürbar. Auch Crime 101 versucht immer wieder, an diese vibrierende Stimmung heranzukommen. Es ist jedoch gar nicht so einfach, mit Michael Manns Meisterwerk mitzuhalten.

Drei Stunden lang zieht Mann mit seinem Crime-Epos in den Bann, wenn er in den Lichtern des nächtlichen Los Angeles schwelgt oder durch die grauen Straßen jagt und uns jeden einzelnen Schuss aus den Pistolen und Gewehren mit erschütternder Härte spüren lässt. Heat ist ein unheimlich wuchtiger und gleichzeitig verblüffend zärtlicher Film.

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Streaming-Tipp nach Crime 101: Heat könnt ihr direkt bei Amazon Prime im Abo streamen

Passenderweise befindet sich Heat aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo. Ihr könnt den Film direkt nach Crime 101 schauen. Darüber hinaus befindet sich mit Heat 2 eine Fortsetzung in Arbeit, die unter dem Dach von Amazon MGM Studios entsteht. Michael Mann kehrt als Regisseur zurück. Vor der Kamera sollen dieses Mal Leonardo DiCaprio und Christian Bale zu sehen sein. Ein Kinostart steht bislang nicht fest.