Noch besser als Stranger Things: Wahres Sci-Fi-Meisterwerk bei Netflix wird euch sprachlos zurücklassen

Netflix beherbergt den vermutlich größten Zeitschleifen-Geniestreich, der je in Serie gegossen wurde. Auch wenn Stranger Things in anderen Belangen mehr gepunktet hat, ist Dark die beste Sci-Fi. Punkt.

Dark ist eine meiner liebsten Serien aller Zeiten und ich glaube fest daran, dass es niemals eine sattelfestere und gleichzeitig epischere Zeitschleifen-Serie geben wird. Bei unserem Ranking der besten Sci-Fi-Serien seit 2000 belegt Dark den 2. Platz, zwischen den beiden Weltraum-Entdeckungen The Expanse und For All Mankind. Dark ist kleiner und verregneter als die Blockbuster-Konkurrenz und doch entfaltet sich in drei Staffeln ein Meisterwerk, das mich sprachlos gemacht hat.

Nachdem Anfang des Jahres die teuerste Sci-Fi-Serie von Netflix, Stranger Things, zu Ende gegangen ist, suchen Fans natürlicherweise nach Nachschub. Das deutsche Dark hat mehr mit Stranger Things gemeinsam, als ihr denkt, und ist in puncto Science Fiction sogar viel besser. Auch hier folgen wir Jugendlichen und später einem riesigen Cast bei einem unlösbaren Kampf – diesmal allerdings nicht gegen einen Bösewicht, sondern gegen die Zeit selbst.

Dark vereint das Beste aus zwei Welten: Deutscher Noir-Thriller trifft auf Sci-Fi-Unterhaltung à la Stranger Things

Darum geht's in Dark (spoilerfrei): In der Kleinstadt Winden sind Kinder verschwunden. (Keine Sorge, es war nicht Vecna.) Und die vier miteinander verbandelten Familien Doppler, Tiedemann, Kahnwald und Nielsen hängen da irgendwie mit drin. Die 1. Staffel beginnt 2019 mit dem Jugendlichen Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), der nach dem Suizid seines Vaters und längerer Auszeit wieder in die Schule zurückkehrt. Als er in den Windener Höhlen einen Weg ins Jahr 1986 findet, beginnt seine Realität langsam zu bröckeln.

Dark war 2017 nicht nur die erste deutsche Sci-Fi-Serie, die bei Netflix eine große Weltbühne bekommen hat. Dark war generell das erste Netflix-Original aus Deutschland und ist bei der Moviepilot-Community mit einer extrem starken 7,9 von 10 Punkten bis heute unerreicht.

Als ich damals die ersten Folgen schaute, musste ich beinahe lachen über die Tatort-DNA, die selbst ein Sci-Fi-Epos nicht abschütteln kann oder will. Graue Häuser, markige Ermittler, verschwundene Kinder. Doch schon nach wenigen Folgen lehnt sich die Serie nicht nur aus dem Fenster, sie reißt das ganze Haus ein. Sie wird zu einem Sci-Fi-Rätsel-Kaliber à la Lost und Fringe – Grenzfälle des FBI und will die Dimension eines Stranger Things erreichen.

Die beste Rätsel-Serie bei Netflix: Mein Lost-Herz jubelte bei jeder Episode

Seit dem Finale von Lost 2010 haben Fans wie ich ein schwarzes Loch im Herzen, dem wir bereits Dutzende Serien gefüttert haben. Nichts konnte die Rätsellust befriedigen. Auch Stranger Things machte dafür zu lange Pausen zwischen den Staffeln und zu wenig aus seinen Mysterien. Dark war bisher die einzige Serie, die mich dahingehend wirklich zufriedenstellen konnte – viel zufriedener als Lost. Dark bringt kein einziges Gramm zu viel auf die Waage. Keine Geschichte und keine Figur franst aus oder wird unnötig breitgetreten. Jede einzelne Szene zahlt auf die übergreifende Geschichte ein, die in 3 Staffeln perfekt exerziert wird.

Natürlich sind bestimmte Sci-Fi-Subgenres wie auch alles andere in der Welt Geschmackssache. Auf ein hochkomplexes Zeitschleifen-Drama können sich vielleicht nicht so viele Leute einigen wie auf den vergleichsweise heiteren Action-Bombast Stranger Things. Und doch hat es Dark geschafft, in seiner eigenen Nische der Sci-Fi-Mystery so sehr zu beeindrucken, dass sich die Euphorie schnell ausgebreitet hat.

Mehr zu Dark und den 10 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 gibt's im Podcast:

Die Dark-Schöpfer:innen Baran bo Odar und Jantje Friese hatten ihr Sci-Fi-Meisterwerk von Anfang an als Drei-Akter angelegt. Man merkt es der Serie an, dass die gesamte Story schon vor Beginn von Staffel 1 stand. Dass die beiden ihr Zeitschleifen-Epos dann trotzdem so zielgerichtet, atmosphärisch und mit beständigem Rätsel-Futter ausgeführt haben, macht Dark zu einem einzigartigen Geniestreich. Wenn es nur nach mir ginge, dürfte Dark auch auf Platz 1 der besten Sci-Fi-Serien seit 2000 stehen. Auch vor Stranger Things.