Noch eine Harry Potter-Neuauflage: Fluch der Karibik-Star Keira Knightley übernimmt die Rolle der fiesesten Bösewichtin im neuen Hörspiel

Wer hätte gedacht, dass im Jahr 2025 gleich zwei große Harry Potter-Neuauflagen gegeneinander konkurrieren werden. Doch genau an diesem Punkt sind wir nun angekommen.

Aktuell laufen in London und Umgebung die Dreharbeiten für die aufwendige Harry Potter-Serie, die aktuell unter dem Dach von Warner und HBO entsteht. Wie wir seit einigen Wochen wissen, handelt es sich hierbei nicht um die einzige Neuauflage des von J.K Rowling erdachten Fantasy-Kosmos, die sich aktuell in Arbeit befindet.

Auch der Hörbuchanbieter Audible hat eine – für seine Verhältnisse – aufwendige Produktion in die Wege geleitet, die sich dem Schicksal des Jungen, der überlebte, annimmt. Nun wurden der nächste Schwung an Namen bekanntgegeben, deren Stimme wir im neuen Harry Potter-Hörspiel vernehmen werden.

Der Cast des neuen Harry Potter-Hörspiels wird immer besser

Wie aus der neuesten Pressmitteilung von Audible hervorgeht, dürfen wir uns in Hogwarts bald über einige Hollywood-Stars freuen, die schon in großen Fantasy-Franchises wie Fluch der Karibik und Game of Thrones mitgespielt haben.

Konkret handelt es sich um:

Bereits zuvor wurden verkündet:

Was die Hauptbesetzung angeht, erwartet uns sogar ein Doppel-Cast: Frankie Treadaway, Max Lester und Arabella Stanton sprechen Harry, Ron und Hermine in den ersten drei Teilen. Danach übernehmen Jaxon Knopf, Rhys Mulligan und Nina Barker-Francis das Goldene Trio. Und falls euch der Name Arabella Stanton bekannt vorkommt: Ja, sie spielt auch die neue Hermine in der Harry Potter-Serie.

Insgesamt sollten über 200 Sprecher:innen an dem Großprojekt beteiligt sein. Ähnlich wie die Harry Potter-Serie von Warner und HBO tritt das Hörspiel in große Fußstapfen. Im englischsprachigen Original existiert etwa eine sehr beliebte Version, die von Stephen Fry vorgelesen wurde. In Deutschland werden sehr viele Fans mit der Stimme von Rufus Beck im Ohr aufgewachsen sein. Nun kündigt sich auch hier eine neue Ära an.

Wann erscheinen die neuen Harry Potter-Hörspiele?

Die sieben Hörbücher erscheinen weltweit gestaffelt:

Harry Potter und der Stein der Weisen – 4. November 2025

Harry Potter und die Kammer des Schreckens – 16. Dezember 2025

Harry Potter und der Gefangene von Askaban – 13. Januar 2026

Harry Potter und der Feuerkelch – 10. Februar 2026

Harry Potter und der Orden des Phoenix – 10. März 2026

Harry Potter und der Halbblutprinz – 14. April 2026

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – 12. Mai 2026

Schon jetzt können alle Hörbücher über Audible vorbestellt werden.