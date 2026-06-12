Noch größere Unterhaltung als das Deutschlandspiel heute: Der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten streamt jetzt bei Amazon

Fußball oder Volkskomödie? Vor dieser Wahl steht Deutschland heute, denn neben der FIFA-Weltmeisterschaft streamt jetzt alternativ der erfolgreichste Film des Landes im Amazon-Abo.

Die FIFA-Fußballweltmeisterschaft der Männer ist angelaufen und am heutigen Sonntag, den 14. Juni steht die Begegnung Deutschland gegen Curaçao auf dem Spielplan. Gleichzeitig fährt Amazon Prime Video ein alternatives Programm auf, das angesichts des Titels "erfolgreichster deutscher Film aller Zeiten" von ähnlichem Interesse sein dürfte.

Die Rede ist von der Westernkomödie Der Schuh des Manitu, das seit heute bei Prime Video als Teil des Streaming-Abos abrufbar ist. Alternativ liegt der Film auch bei RTL+ und HBO Max im Stream vor.

Deutschland-Spiel oder deutscher Kino-Champion? Der Schuh des Manitu streamt jetzt bei Amazon

Der Schuh des Manitu von und mit Michael "Bully" Herbig (LOL: Last One Laughing) ist eine Parodie auf die klassische Karl May-Western aus Deutschland. Bully spielt den Krieger Abahachi, der sich mit seinem weißen Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) auf die Suche nach einem sagenhaften Wildwestschatz macht. Doch der skrupellose Santa Maria (Sky du Mont) will ihnen zuvorkommen und hängt ihnen einen Mord an.

Hier ist der Trailer zu Der Schuh des Manitu:

Der Schuh des Manitu - Trailer (Deutsch)

Sage und schreibe 11,7 Millionen Zuschauer:innen machten sich damals, nach der Filmpremiere im Jahr 2001, ins Kino auf, um dem Westernspaß mit Bully und Co. beizuwohnen (via Inside Kino ). Da kam die Fortsetzung Das Kanu des Manitu aus dem letzten Jahr nicht heran, die man im Moment nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und weiteren Diensten findet.

Und falls ihr euch lieber eine Komödie von und mit echten indigenen Amerikaner:innen aus der Gegenwart geben wollt, haben wir hier noch eine Alternative zur Fußballalternative für euch, bei der es sich um eine brillante Serie mit drei Staffeln handelt.

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Wird es Der Schuh des Manitu 3 geben?

Offiziell bestätigt, haben Michael Herbig und seine Mitstreiter einen dritten Teil ihrer ulkigen Westernsaga noch nicht. Ausgeschlossen haben sie es auch nicht. Co-Star Rick Kavanian scherzte schon, dass es noch mal eine Weile dauern könnte bis sie die Manitu-Trilogie vollmachen: "Und ich sage im Jahr 2049 ist es [wieder] 24 Jahre später, Christian ist 94, Bully und ich an die 80 – super Zeitpunkt." Aber gräme dich nicht, Deutschland – in der Zwischenzeit wird immerhin jede Menge Fußball gespielt.