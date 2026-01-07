Noch nie war eine Fallout-Szene für Walton Goggins so anstrengend: Sie ist in Staffel 2 Folge 4 zu sehen

Walton Goggins gibt für seine Fallout-Rolle alles. Aber keine Szene war so anstrengend und beängstigend wie der Beginn von Staffel 2 Folge 4.

Walton Goggins ist hart im Nehmen. Das muss er auch sein, denn seine Rolle als Ghul in Amazons Sci-Fi-Serie Fallout verlangt oft stundenlanges Ausharren in der Maske und selbst Tränenausbrüche sind nicht erlaubt. Aber in der 4. Folge der 2. Staffel kommt eine Szene, die der ganzen Tortur die Krone aufsetzte.



Fallout-Star Walton Goggins litt in Staffel 2 Folge 4 unter seinem neuen Outfit

Zu Beginn der 4. Folge zeigt eine Rückblende, wie Goggins' Figur Cooper als Soldat in Alaska gegen chinesische Invasoren kämpft. Dabei trägt er eine frühe Version der berühmten Powerrüstung, die ständig von technischen Störungen befallen wird. Schließlich versagt sie, als ihn kommunistische Kämpfer attackieren. Hilflos liegt er ihnen zu Füßen – ein furchteinflößendes Szenario. Aber laut einem Den of Geek -Interview mit Walton Goggins nicht so furchteinflößend wie der Dreh der Szene selbst:

Es war die härteste Sache, die ich je [bei Fallout] gemacht habe. Es war die klaustrophobischste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ich dachte, das wäre schon der Ghul, aber das stimmt nicht. Es war dieser Anzug.

Mit dem "Anzug" meint Goggins offenbar die Powerrüstung, die er als Attrappe für die Szene anziehen musste. Tatsächlich machen aufwendige Kostüme am Filmset den Stars nicht selten Probleme: Oft schränken sie die Bewegungsfreiheit ein, erschweren das Atmen oder überhitzen den Körper. Und in diesem Fall kam offenbar noch Platzangst hinzu.

Auch wenn der Dreh eine Tortur war – von der Szene selbst will Goggins nur schwärmen:

Wie diese spezifische Geschichte ins größere Narrativ eingebaut ist, finde ich so toll. [Schon vorher] hat [Cooper Howard] über die Rüstung und ihre Probleme gesprochen. Jetzt erleben wir sie aus erster Hand in einer Rückblende, die noch vor den Atombomben spielt. So weit sind wir [bei Fallout] noch nie in der Zeit zurückgegangen.

Es handelt sich um eine wichtige und poetische Szene, die auf finstere Experimente oder eine tiefgreifende Verschwörung hindeutet – und nicht zuletzt Fans das wohl ikonischste Monster des ganzen Fallout-Universums schenkt. Noch einmal möchte Goggins sie deswegen aber nicht durchmachen: "Ich bin froh, dass wir sie gedreht haben", erklärt der Star. "Es ist in Ordnung, wenn wir sie nicht wiederholen."

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 5?

Aktuell sind vier Folgen der 2. Staffel Fallout bei Amazon Prime Video verfügbar. Folge 5 erscheint am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 2 Uhr morgens Mitteleuropäischer Zeit.