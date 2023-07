Noch vor One Piece: Netflix sichert sich Realverfilmung eines der besten Anime des Jahres, obwohl er gerade erst gestartet ist

Bevor die Live-Action-Adaption von One Piece bei Netflix startet, gibt es schon in wenigen Wochen die Verfilmung eines anderen Anime-Hits beim Streaming-Riesen zu sehen.

Im August startet die Live-Action-Serie One Piece bei Netflix. Eiichirō Odas Original-Manga und dessen Anime-Umsetzung begeistern seit über 20 Jahren. Enstprechend hoch sind die Erwartungen (und Befürchtungen) vieler Fans. Bei einem anderen Anime lässt Netflix nicht so viel Zeit vergehen.

Mit Zom 100: Bucket List of the Dead ist gerade erst am 9. Juli die Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Hario Aso hierzulande bei Crunchyroll gestartet. In 3 Wochen erscheint schon die Live-Action-Verfilmung bei Netflix. Lest hier, warum Vorfreude angesagt ist.

Anime-Adaption bei Netflix: Mit Karacho in die Zombie-Apokalypse

Die japanische Horror-Comedy Zom 100: Bucket List of the Dead wählt einen interessanten Ansatz für das Zombie-Genre. In Serien wie The Walking Dead oder The Last of Us ist das Leben in der Zombie-Apokalypse für die Hauptfiguren von Grausamkeit und Gewalt bestimmt. Für den Helden dieser Anime-Adaption ist der Untergang der Menschheit das Beste, was ihm je passiert ist.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Netflix' Zombie-Spektakel anschauen:

Zom 100: Bucket List of the Dead - Teaser Trailer (English Subs) HD

Die Geschichte von Zom 100 folgt einem jungen Mann namens Akira, der in seinem Job bei einer Werbefirma völlig ausgebeutet wird. Er arbeitet bis zu völligen Erschöpfung und sehnt sich eigentlich nur den Tod herbei, um am nächsten Tag nicht wieder ins Büro kommen zu müssen. Wie ein Zombie taumelt Akira durchs Leben – bis plötzlich echte Zombies über die Stadt herfallen.

Von Horden von gefräßigen Untoten umzingelt, legt sich bei Akira ein Schalter um: Endlich keine Arbeit mehr! Inmitten der Apokalypse hat er erstmals die Chance, wirklich leben zu können. Nur leider wird er sich bewusst, dass seine Tage gezählt sind und er früher oder später selbst von einem Zombie gebissen oder verspeist wird. Und so erstellt Akira eine Liste mit 100 Dingen, die er vor seinem Ableben noch erleben will.

Der Trailer zu Zom 100: Bucket List of the Dead macht schon richtig Laune. Könnte uns hier tatsächlich mal eine gute Anime-Realverfilmung erwarten? Die Chancen dafür stehen gut. Nicht nur der Manga erfreut sich großer Beliebheit. Auch die frisch gestartete Anime-Vorlage überzeugt von der ersten Folge an als eine der größten Anime-Überraschungen des Jahres.

Zom 100 ist schon nach Folge 1 eine der besten Anime-Neuheiten 2023

Bevor der Zombie-Film am 3. August bei Netflix startet, könnt ihr schon jetzt bei Crunchyroll einen Blick auf die Anime-Vorlage werfen. Dort ist am 9. Juli die erste von insgesamt 12 Episoden gestartet. Es lohnt sich: Denn selten liefert ein Anime eine derart starke Pilotfolge ab.



Crunchyroll Zom 100: Bucket List of the Dead

Visuell weiß Zom 100 absolut zu überzeugen. Durch unterschiedliche Bildformate und Farben sowie virtuose Kamerawinkel fängt die Serie Akiras Lebensrealität auf kreative Weise ein. Mit sozialkritischer Härte bringt uns Folge 1 zuerst den Horror der Job-Ausbeutung nahe. Akiras zunehmende Depression lässt die Bilder von Szene zu Szene immer trister und farbloser werden.



Der große Bruch folgt schließlich mit dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse. Sobald Akira erstmals auf die gefräßigen Untoten trifft, taucht sich seine Welt plötzlich in knallige und satte Farben – sogar das Blut, das die Zombies verspritzen, leuchtet in sämtlichen Farben auf dem Bildschirm. Für Akira weicht die Lethargie nun dem neuen Lebensmut, was durch einen radikalen Wechsel des Erzähltempos hervorgehoben wird.

Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich Zom 100 vom zermürbenden Drama zu einem mitreißenden Horror-Spaß mit fantastischen Animationen. Ob der Live-Action-Verfilmung dieses Kunsttück auch gelingt, erfahren wir schon in wenigen Wochen bei Netflix. Interessant dabei: Zum Starttermin der Netflix-Adaption wurde noch nicht einmal die Hälfte der ersten Anime-Staffel veröffentlicht.

Mehr News zum Weiterlesen:

Mehr Serien-Tipps gibt's im Podcast zu den 20 besten Serienstarts im Juli auf Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.