Noch vor One Piece Staffel 2: Die 3. Season hat jetzt den ersten großen Meilenstein erreicht

Die Strohhutbande aus One Piece meldet sich demnächst mit der 2. Season ihrer Netflix-Serie zurück. Doch schon jetzt gibt es große Neuigkeiten zur Folgestaffel 3.

Nachrichten zum Thema One Piece überschlagen sich aktuell geradezu. Während diesen Monat erst die überarbeitete HD-Version der alten Anime-Folgen bei Netflix Online ging und es ständig Neuigkeiten zum Cast der Live-Action-Serie gibt, hat die Netflix-Adaption nun einen waschechten Meilenstein erreicht, was Staffel 3 angeht.

Staffel 3 von One Piece ist ab sofort in Produktion – lange vor dem Start von Season 2

Wie Netflix selbst berichtet, stehen Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy, Mackenyu als Zorro, Emily Rudd als Nami, Jacob Gibson als Lysop und Taz Skylar als Sanji mittlerweile schon wieder für Staffel 3 von One Piece vor der Kamera. Bereits im August dieses Jahres wurde die Staffel bestellt, während Fans noch immer auf die 2. Season warten, die erst kommendes Jahr bei Netflix online gehen wird.

Zum Produktionsbeginn von Staffel 3 wurde folgendes Bild veröffentlicht, auf dem das Drehbuch zur Folge 3x01 zu sehen ist:

Ganz nebenbei hat sich übrigens auch noch was im Cast getan. Kein Wunder, handelt es sich bei der Manga- und Anime-Vorlage von Eiichiro Oda doch um ein umfangreiches Werk mit unzähligen Charakteren.

One Piece Staffel 3 besetzt Mr. 1 und Miss Doublefinger

Die bisher größte Casting-News für One Piece Staffel 3 dürfte die Verpflichtung von Xolo Maridueña (Cobra Kai) als Ruffys Bruder Puma D. Ace (oder auch Portgas D. Ace) gewesen sein. Zum Riesenensemble sind jetzt aber noch zwei weitere Neuzugänge gestoßen: Newcomer Awdo Awdo wird in der übernächsten Season als Mr. 1 zu sehen sein, während Daisy Head (Shadow and Bone) Miss Doublefinger spielen wird. Gedreht wird nach wie vor in Südafrika.

Vorerst können Fans sich allerdings auf die 2. Staffel von One Piece freuen, die am 10. März 2026 bei Netflix online gehen wird. Season 3 dürfte dann 2027 nachgereicht werden.

