Noch vor Staffel 2 des Netflix-Hits Harry Hole kommt der nächste Jo Nesbø-Thriller: Mit Bond-Star Eva Green & Benedict Cumberbatch

Netflix' Harry Hole ist nach neun Episoden schon wieder vorbei, aber die nächste Adaption eines Romans von Jo Nesbø ist schon in Arbeit. Mit dabei: Eva Green, Aaron Taylor-Johnson und Benedict Cumberbatch.

Seit Ende März streamt Jo Nesbø's Harry Hole bei Netflix und hat schnell die Serien-Charts erobert. Mit englischsprachigen Verfilmungen hatte Bestseller-Autor Nesbø bislang noch nicht viel Glück, insofern verwundert es nicht, dass seine erste Serienadaption in seiner Muttersprache Norwegisch gedreht wurde. Der nächste Versuch nach dem Flop Schneemann mit Michael Fassbender ist aber schon in Arbeit und könnte noch vor einer möglichen 2. Staffel von Harry Hole nach Deutschland kommen.

Jo Nesbøs Roman wird mit Bond-Star Eva Green adaptiert

Der Spielfilm heißt Blood on Snow und basiert auf dem Roman, der in Deutschland unter dem Titel "Blood on Snow. Der Auftrag" (bei Amazon *) erschienen ist. Es handelt sich bei der Vorlage nicht um einen klassischen Kriminalfilm, sondern um einen Thriller über einen Auftragskiller.

Aaron Taylor-Johnson spielt Olav, einen kaltblütigen Killer, der in der Osloer Unterwelt sein Geld verdient. Intelligenz, eine problematische Kindheit und ein Moralkodex machen aus Olav aber mehr als eine Tötungsmaschine. Deshalb kollidieren Loyalität und persönliche Ansichten, als er den Auftrag erhält, die Ehefrau (Eva Green) seines Auftraggebers Hoffman auszuschalten. Olav ändert eigenmächtig seine Zielsetzung und schlittert damit geradewegs in einen Bandenkrieg hinein.

Es gibt zwei direkte Verbindungen zur Netflix-Serie

Auf dem Regiestuhl von Blood on Snow sitzt Cary Joji Fukunaga, der durch die 1. Staffel von True Detective dermaßen Bekanntheit erlangte, dass ihm ein paar Jahre später die Regie von Daniel Craigs Bond-Abschied James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben übertragen wurde. Blood on Snow wird sein erster Spielfilm seit dem tränenreichen 007-Schwanengesang.

Auch vor der Kamera gibt es weitere Bond-Verbindungen: Casino Royale-Star Eva Green gehört nämlich ebenso zum Cast wie einer der Favoriten für die Neubesetzung von James Bond: Aaron Taylor-Johnson. Mit Benedict Cumberbatch und Ben Mendelsohn, die beide aus unerfindlichen Gründen noch nicht in einem 007-Abenteuer besetzt wurden, spielen zwei erstklassige filmische Eiszapfen im Thriller mit, der in Oslo angesiedelt ist.

Es gibt. Wie bei Harry Hole auch ist Jo Nesbø am Drehbuch beteiligt, diesmal in Zusammenarbeit mit Ben Power , der für den Netflix-Film München - Im Angesicht des Krieges einen Roman von Robert Harris adaptierte. Nick Cave und Warren Ellis verantworten außerdem den Score – genau wie bei Harry Hole.

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Blood on Snow hat noch keinen Starttermin, aber soll 2027 starten. Eine 2. Staffel von Jo Nesbø's Harry Hole wurde noch nicht bestellt. In Deutschland hält sich der Krimi mit Tobias Santelmann und Joel Kinnaman hartnäckig in der Top 5 von Netflix, ob die Abrufzahlen den Streamer überzeugen, wird sich aber noch zeigen. Für gewöhnlich zählen hier die ersten 91 Tage nach Release. Harry Hole wurde erst vor zwei Wochen veröffentlicht.

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