Grandioser Thriller schießt auf Platz 1 bei Netflix: 117 Minuten Hochspannung voller Stars

In den Netflix-Charts hat sich ein starbesetzter Thriller an die Spitze geschlichen. Er entfaltet eine packende Erzählung auf mehreren Zeitebenen.

Nachdem einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre vor wenigen Tagen die Spitze der Netflix-Charts erobert hat, hat es nun bereits ein neuer Film auf Platz 1 geschafft. Der Thriller ist vor zehn Jahren erschienen und hat drei Mega-Stars im Gepäck. Die Rede ist von Nocturnal Animals.

Nocturnal Animals auf Platz 1 bei Netflix: Packender Thriller mit Jake Gyllenhaal und Amy Adams

Nocturnal Animals dreht sich um Susan (Amy Adams), die eine eintönige Ehe mit dem Arzt Walker (Armie Hammer) führt, der sie nach Strich und Faden betrügt. Als sie das Manuskript des neuen Buches ihres Ex-Mannes zugeschickt bekommt, der darin um ihre Meinung bittet, wird ihr Leben jedoch plötzlich auf den Kopf gestellt.

Der Roman handelt von dem Mathematikprofessor Tony Hastings (Jake Gyllenhaal), dessen Familienurlaub in Gewalt und Tod ausartet. Immer mehr versinkt Susan in der aufwühlenden Geschichte und beginnt sich zu fragen, was diese mit ihrem eigenen Leben und ihrer Vergangenheit zu tun hat.

Der Thriller basiert auf dem Roman Tony and Susan von Austin Wright aus dem Jahr 1993 und wurde 2016 von Tom Ford inszeniert, der zuvor unter anderem mit dem bewegenden Drama A Single Man für Aufsehen sorgte. Bei der Moviepilot-Community kommt Nocturnal Animals auf eine Wertung von 7,4 von 10 Punkten bei über 3.500 Stimmen, bei IMDb spiegelt sich das Bild in einer identischen Wertung.

Tatsächlich gelingt es dem Film über 117 Minuten eine packende Geschichte auf zwei völlig verschiedenen Ebenen zu erzählen, bei der sich die Schlinge in atmosphärischen Bildern langsam immer weiter zuzieht und erst im Verlauf immer klarer wird, worum es eigenltich wirklich geht. Bessere Thriller-Unterhaltung könnt ihr euch beinahe nicht wünschen.

Nocturnal Animals ist vor wenigen Tagen bei Netflix ins Programm eingezogen und hat es mittlerweile auf Platz 1 der Film-Charts geschafft. Dort steht der Thriller aktuell neben folgenden Titeln:

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