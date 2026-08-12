Die 85 besten neuen Serienstarts im November 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Oktober konnten Serienfans aus einer überwältigenden Masse von über 130 Serienstarts ihr persönliches Binge-Programm zusammenstellen. Auch der neue Monat geizt nicht an spannenden Neuheiten. Im November erwartet uns die Fantasy-Rückkehr in die Welt von Der Herr der Ringe, das nächste Kapitel der American Horror Story sowie die Fortsetzung eines Sci-Fi-Meilensteins bei Amazon und vieles mehr.
Im November können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im November als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im November
- 04.11.2026: The Greatest
- 06.11.2026: Devils' Crest
- 06.11.2026: Campus Drivers
- 11.11.2026: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Staffel 3
- 25.11.2026: Blade Runner 2099
- 25.11.2026: Nine to Six
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im November
- 04.11.2026: Die neuvermählte Kaiserin
- 04.11.2026: All's Fair, Staffel 2
- 05.11.2026: RJ Decker, Staffel 2
- 07.11.2026: American Horror Story, Staffel 13
- 18.11.2026: Vienna Game
- 20.11.2026: Percy Jackson: Die Serie, Staffel 3
- 25.11.2026: Scrubs, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im November
- 01.11.2026: Ghosts, Staffel 5
- 03.11.2026: Bass X Machina
- 03.11.2026: Will Trent, Staffel 1 bis 4
- 04.11.2026: Betäubt
- 04.11.2026: Taken: Natalee Holloway
- 05.11.2026: Black Doves, Staffel 2
- 05.11.2026: North of North, Staffel 2
- 06.11.2026: Palacio - Im Belagerungszustand
- 09.11.2026: Power
- 09.11.2026: Power Book III: Raising Kanan
- 09.11.2026: Doozie's Doghouse
- 10.11.2026: Last One Standing, Staffel 4
- 10.11.2026: The Devil's Plan, Staffel 3
- 11.11.2026: The Body
- 11.11.2026: Alicias Recht
- 11.11.2026: ChiaroScuro
- 12.11.2026: Bros, Staffel 2
- 12.11.2026: Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul, Staffel 2
- 12.11.2026: Die Kaiserin, Staffel 3
- 12.11.2026: Miracles of the ER
- 12.11.2026: Love is Blind: Habibi, Staffel 2
- 13.11.2026: Mord in Galicien
- 13.11.2026: Stars and Vows
- 15.11.2026: Matlock, Staffel 2
- 15.11.2026: Cunk on Cinema
- 18.11.2026: Win the Mall
- 18.11.2026: Das Bestiengesetz
- 18.11.2026: Os 12 Signos de Valentina
- 18.11.2026: Gordon
- 19.11.2026: The Altruists
- 20.11.2026: Willkommen im El Bulli
- 23.11.2026: Der Fall Karen Read
- 24.11.2026: From
- 26.11.2026: Die Notaufnahme
- 26.11.2026: Die Entführung von Toos van der Valk
- 26.11.2026: Fool Night
- 28.11.2026: 12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter
Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Paramount+ und mehr
- 01.11.2026: Blue Lights (Magenta TV)
- 01.11.2026: Boston Blue (Magenta TV)
- 06.11.2026: Awkwafina: Küchen-Quereinsteigerin (Apple TV)
- 06.11.2026: Die Friesenjunkies (ARD Mediathek)
- 06.11.2026: KRANK Berlin (ZDF Stream)
- 11.11.2026: The Undeclared War (Paramount+)
- 12.11.2026: The Pendragon Cycle (Paramount+)
- 12.11.2026: The Good Daughter (HBO Max)
- 13.11.2026: 12 12 12 (Apple TV)
- 13.11.2026: Clangold (HBO Max)
- 13.11.2026: Stille Nacht (HBO Max)
- 13.11.2026: Jossi (ARD Mediathek)
- 14.11.2026: Der Sommer, als ich schön wurde (ZDF Stream)
- 15.11.2026: Blue Lights (AXN Black)
- 16.11.2026: Lazarus (HBO Max)
- 19.11.2026: Ballz (ZDF Stream)
- 19.11.2026: The Other Bennet Sister (Magenta TV)
- 20.11.2026: The Reluctant Vampire (ZDF Stream)
- 26.11.2026: Mix Tape (Arte Mediathek)
- 27.11.2026: Ritus (ARD Mediathek)
- 27.11.2026: Ludwig - Mörderische Rätsel (ZDF Stream)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei HBO Max und mehr
- 01.11.2026: The Ark, Staffel 3 (Sky Sci-Fi)
- 02.11.2026: The Gilded Age, Staffel 4 (HBO Max/Sky)
- 02.11.2026: Murdoch Mysteries, Staffel 11 (AXN White)
- 04.11.2026: Stick, Staffel 2 (Apple TV)
- 08.11.2026: City of God: Der Kampf geht weiter, Staffel 2 (HBO Max)
- 08.11.2026: Das Institut, Staffel 2 (MGM+)
- 12.11.2026: Hungry, Staffel 2 (ZDF Stream)
- 20.11.2026: Yellowjackets, Staffel 4 (Paramount+)
- 20.11.2026: Oxen, Staffel 2 (ZDF Stream)
- 27.11.2026: The Hunting Wives, Staffel 2 (Magenta TV)
Internationale Starts: Neue Serien im November 2026
- 01.11.2026: Unser blauer Planet III (BBC)
- 14.11.2026: Honey (BBC)
- 23.11.2026: Dig (Peacock)
Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2026
- 02.11.2026: St. Denis Medical, Staffel 3 (NBC)
- 02.11.2026: The Fall and Rise of Reggie Dinkins, Staffel 2 (NBC)
Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:
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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.