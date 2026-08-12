Die 85 besten neuen Serienstarts im November 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

31.10.2026 - 18:00 Uhr
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Neue Serien-Staffeln im NovemberAmazon/Disney+
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Serienfans können sich im November auf Herr der Ringe-Nachschub, Blade Runner und mehr freuen. Moviepilot hat für euch die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Im Oktober konnten Serienfans aus einer überwältigenden Masse von über 130 Serienstarts ihr persönliches Binge-Programm zusammenstellen. Auch der neue Monat geizt nicht an spannenden Neuheiten. Im November erwartet uns die Fantasy-Rückkehr in die Welt von Der Herr der Ringe, das nächste Kapitel der American Horror Story sowie die Fortsetzung eines Sci-Fi-Meilensteins bei Amazon und vieles mehr.

Im November können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im November als Liste erstellt.

In dieser Übersicht findet ihr:
  • Serienstarts bei Amazon
  • Serienstarts bei Disney+
  • Serienstarts bei Netflix
  • weitere Starts im TV und Stream
  • US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im November

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im November

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im November

Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Paramount+ und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei HBO Max und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im November 2026

Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2026

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

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