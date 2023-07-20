"Wir lebten von Nudeln und Billigbier": Brad Pitt und einer der größten 90er-Stars teilten sich vor mehr als 30 Jahren eine WG und es klingt ziemlich eklig

Lange vor seinem Status als Weltstar lebte Brad Pitt mit einem großen 90er-Star in einer WG. Sie schlossen Wetten ab, wer es länger ohne Duschen aushielt.

Brad Pitt und Jason Priestley lebten in einer absoluten Chaos-WG

Brad Pitt ist einer der bekanntesten Stars des Planeten. Der Schauspieler hatte bereits vor Jahrzehnten Mega-Hits wie Sieben und ist immer noch aktiv. Nächste Woche startet sein Survival-Thriller Eiserne Wildnis im Kino. Vor seinem DurchbruchDas erzählt jedenfalls sein Ex-Mitbewohner und 90er-Star Jason Priestley (Beverly Hills, 90210).

Fandomwire zitiert Priestley aus seinem Buch Jason Priestley: A Memoir *:

Wir lebten von Ramen-Nudeln und Billigbier. Der Art von Bier aus weißen Dosen mit der Aufschrift 'Bier'. Und von Marlboro Light-Zigaretten. Wir waren völlig pleite. Zum Spaß wetteiferten wir darum, wer es am längsten ohne Duschen und Rasieren aushielt.

Laut Priestley gewann Pitt den Wettbewerb meistens. Die zwei späteren Stars waren verzweifelt um Vorsprechen bemüht und mussten daher zumindest zeitweise hygienischen Mindeststandards entsprechen.

Die Geduld beider Schauspieler machte sich schließlich bezahlt, sie gelten heute als Hollywood-Veteranen und große Stars. Priestley betätigte sich vor allem als Seriendarsteller und war zuletzt unter anderem im Comedy-Drama Private Eyes zu sehen. Nachdem er zwischen 2016 und 2021 60 Folgen dieser Krimiserie als Hauptcharakter Matt Shade drehte, kehrt er nun in die Rolle zurück. Bereits alle zehn Folgen der Sequel-Serie Private Eyes West Coast sind abgedreht und bald fertig für die Veröffentlichung.

Sein Star-Status reicht heute natürlich nicht an den von Brad Pitt heran, der schon seit Jahrzehnten Hollywood-Leading-Man ist sowie zweifacher Oscarpreisträger. Dass die beiden damals vor ihren Druchbrüchen mit einem dritten WG-Mitbewohner in Los Angeles zusammenwohnten, ist bestätigt. Inwiefern die fahrlässigen Hygienegewohnheiten der Wahrheit entsprechen, wurde von Pitt offiziell weder bestätigt noch dementiert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.