Nur 3 Monate nach Kevin - Allein zu Haus war Macaulay Culkin in einem Horrorfilm zu sehen, aber an die andere Rolle erinnert sich niemand mehr

Macaulay Culkin ist durch seine Rolle als Kevin weltweit berühmt geworden. Direkt vor seinem Durchbruch hatte er einen kurzen Auftritt in einem Horrorfilm.

Bevor er in Kevin - Allein zu Haus zum Weltstar wurde, hat Macaulay Culkin schon mit 4 Jahren mit der Schauspielerei angefangen. Während der 80er stand er immer wieder für kleinere Auftritte vor der Kamera und auf der Bühne. Sein Filmdebüt fand 1988 im Drama Rocket Gibraltar statt. 1990 drehte er dann gleich zwei Filme. Neben Kevin kam auch der Horrorfilm Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits raus – mit nur wenigen Monaten Unterschied.

In Jacob’s Ladder war Macaulay Culkin nur kurz zu sehen

Die Premiere von Jacob’s Ladder in den USA fand bereits im Oktober 1990 statt, während Kevin - Allein zu Haus erst im November 1990 veröffentlicht wurde. Nach Deutschland kamen die Filme erst wesentlich später – nämlich im nächsten Jahr. Im Januar erreichte uns Culkins Paraderolle und fast genau 3 Monate später erschien dann Jacob’s Ladder hierzulande.

Im Horrorfilm Jacob’s Ladder war Culkin jedoch nur in einer kurzen Szene zu sehen. Er hatte dabei keinen Text und wurde auch nicht im Abspann genannt. Dennoch war die Rolle wichtig, denn Culkin spielte Gabe, den Sohn von Hauptcharakter Jacob Singer (Tim Robbins), der eigentlich tödlich verunglückt war.

Sein Vater Jacob fühlt sich deswegen schuldig und wird von Visionen geplagt, die in ihm zunehmend Angstzustände auslösen. Mithilfe eines ehemaligen Armee-Chemikers versucht er, eine Verschwörung aufzudecken. Laut ihrer Theorie soll es ein Experiment an Soldaten im Vietnamkrieg gegeben haben, bei dem eine Droge ihr Aggressionspotenzial gesteigert haben soll.

Der kurze Auftritt von Macaulay Culkin und die Tatsache, dass er ohne Nennung auftrat, machen verständlich, weshalb diese Rolle so unterging. Im Schatten des Erfolgs von Kevin - Allein zu Haus war der junge Schauspieler schnell auf ganz spezielle Rollen geeicht.