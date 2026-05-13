Nur 8 Wochen nach Kinostart ist die Sci-Fi-Sensation des Jahres jetzt schon im Heimkino verfügbar

Mit spektakulären Bildern und großen Emotionen wurde der Sci-Fi-Blockbuster zum großen Kino-Hit 2026 und brach einige Rekorde. Jetzt ist der Überraschungshit bereits im Heimkino verfügbar.

Nicht nur Sci-Fi-Fans waren von Der Astronaut - Project Hail Mary begeistert. Der Überraschungshit spielte an den Kinokassen über 656 Millionen US-Dollar ein und wurde von Kritiker:innen und Fans gefeiert. Acht Wochen nach Kinostart landet er nun schon im Heimkino. Bei Amazon Prime Video könnt ihr Der Astronaut kaufen oder leihen *.

Der Astronaut im Heimkino: Ryan Gosling allein im Weltall

In der Romanadaption von Andy Weir wird der Lehrer Ryland Grace (Ryan Gosling) ins All geschickt, da die Menschheit durch eine feindliche Lebensform bedroht wird. Die herannahende Eiszeit bedroht jedoch nicht nur die Erde, sondern auch den Heimatplaneten des Alien Rocky. Zusammen müssen sie einen gemeinsamen Kommunikationsweg finden und ein Team werden.

Nach Der Marsianer - Rettet Mark Watney ist Der Astronaut eine weitere erfolgreiche Adaption des Romanautors. In beiden Werken muss ein Astronaut als einziger Mensch in einer fremden Umgebung die Einsamkeit überstehen. Gosling spielt die Rolle überzeugend und liefert laut Kritiken eine seiner stärksten Performances der letzten Jahre ab.

Regisseur Phil Lord setzte auf eine Mischung aus klassischer Science-Fiction mit beeindruckenden Weltraumbildern und einem psychologischen Drama, dessen Geschichte über Freundschaft ans Herz geht.

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Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut brach Rekorde

Der Astronaut war für kurze Zeit auch der erfolgreichste Film 2026 , bis er von Der Super Mario Galaxy Film abgelöst wurde, der 941 Millionen einspielte. Einen Rekord hält er aber noch, denn der Sci-Fi-Hit ist der erfolgreichste Film von Amazon MGM Studios, die den Film zusammen mit Sony vertreiben. Bislang war Amazons erfolgreichster Film Creed III mit 276 Millionen. Der Astronaut spielte nun mehr als das Doppelte ein und setzte für das Studio eine neue Messlatte.

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Mit der Heimkinoerscheinung kommen noch weitere Einnahmen hinzu. Eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray gibt es bislang noch nicht, aber im Stream könnt ihr euch das Weltraumabenteuer ins Wohnzimmer holen. Der Astronaut hat eindrücklich gezeigt, dass auch Originalstoffe ohne Franchise große Erfolge feiern können.

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