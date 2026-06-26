Nur drei Menschen wissen, ob Eleven das Stranger Things-Finale überlebt: Das ist Millie Bobby Browns Antwort

Während Fans und Cast weiterhin rätseln, ob Eleven das große Stranger Things-Finale überlebt haben könnte, gibt es drei Menschen, die die Antwort darauf kennen.

Ein halbes Jahr nach dem emotionalen Finale von Stranger Things beschäftigt Fans noch immer dieselbe Frage: Hat Eleven den letzten Kampf gegen Vecna überlebt? Trotz offenem Ende kennen die Serienmacher Matt und Ross Duffer die Antwort. Auch Elfi-Darstellerin Millie Bobby Brown weiß über das Schicksal ihrer Figur Bescheid, wie sie kürzlich im Podcast Happy Sad Confused verriet (via Variety ).

Millie Bobby Brown weiß, ob Eleven überlebt hat

Im Serienfinale opfert Eleven sich, um ihre Freunde zu retten. Nach der schweren Explosion fehlt von einer Leiche jedoch jede Spur. Ihr Freund Mike (Finn Wolfhard) malt sich aus, dass Elfi ihren Tod nur vortäuschte, um in Sicherheit und Anonymität ihr Leben weiterzuführen. Damit gab er den Fans eine unbestätigte Hoffnung mit auf den Weg.

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Seitdem wurde viel spekuliert, dabei gibt es eine klare Antwort, die allerdings nur drei Menschen kennen. Wie Brown im Podcast verriet, weihten die Duffer-Brüder sie nach der Veröffentlichung des Finales in das Geheimnis ein:

Sie sagten: ‚Erzähl es niemandem. Wir haben so eine Art geheimes Versprechen geschlossen.‘ Niemand sonst weiß Bescheid. Nur wir drei. Und was wir mit dieser Information machen, bleibt ihnen überlassen.

Auch der Cast spekulierte über das Ende , glaubt zum Großteil aber nicht, dass Elfi überlebt habe. Brown scherzte im Interview darüber, dass ihre Co-Stars sie wohl totsehen wollten, während sie selbst an ein hoffnungsvolles Ende glaubt.

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Duffer-Brüder wollen Elfies Geheimnis 2046 lösen

Ob ihr Glaube mit der Wahrheit übereinstimmt, bleibt aber weiterhin offen. Zumindest vorerst. Denn im Mai 2025 war Ross Duffer ebenfalls zu Gast im selben Podcast und versprach, das Geheimnis genau dort zu lüften. Allerdings erst in 20 Jahren, vorausgesetzt, die Leute interessierten sich dann noch für Stranger Things (via NME ).

Ich hoffe, die Leute interessieren sich in [2046] noch. Das wäre großartig und dann werde ich alles sagen. In 20 Jahren von heute an.